Moda e tendenze 2023: abiti da sposa

Il giorno del sì è tra quelli più importanti della propria vita: emozione, entusiasmo, desiderio di essere al massimo del proprio splendore e voglia di trascorrere momenti indimenticabili con il proprio amore, amici e parenti.

Indiscusso protagonista, l'abito da sposa riveste un ruolo di primo piano: quali sono le tendenze del 2023 per il bridal look, secondo gli stilisti più rinomati del settore?

Dall'iconico abito a sirena, che esalta la silhouette e che nel pizzo trova la sua massima espressione, al vestito da principessa, passando per i modelli A-line, che scivolano dolcemente sui fianchi senza segnarli.

La moda sposi del prossimo 2023 vede una sposa romantica, preferibilmente in bianco o avorio, leggermente sensuale ma con garbo.

Un aspetto di grande importanza è considerato anche la sostenibilità dei tessuti, in un'ottica di nuovo concept dell'alta moda sartoriale. Questa, infatti, non solo dev'essere di elevata qualità, ma per essere in linea con le preferenze dei consumatori deve rispettare quelle regole dell'economia circolare che si stanno affermando sempre più in tutti i settori, anche in quello degli abiti da cerimonia.

L'abito da sposa a sirena: le principali caratteristiche di un modello che molte sognano

Corpetto a cuore o con scollatura diritta, con o senza spalline, dettagli in pizzo prezioso e gonna che avvolge le forme, per svilupparsi in ampiezza a partire dai fianchi.

L'abito da sposa a sirena rappresenta uno dei modelli più desiderati dalle donne, perché ha in sé qualcosa di magico, valorizza la figura femminile come pochi altri e, in base al tessuto con cui è confezionato, è particolarmente versatile ed elegante.

Le nuove tendenze moda, per la stagione 2022/2023, vedono il bridal dress a sirena rigorosamente bianco, ricco di dettagli preziosi, preferibilmente in pizzo e corpetti lavorati.

Tra gli abiti da sposa a sirena più raffinati, è possibile ammirare quelli monospalla, in preziosissimo chiffon di seta, corpetto con inserti in pizzo lavorato a mano e manica a sbuffo in pizzo.

La nuova stagione 2022/23 della moda sposi esalta la compresenza di elementi fluidi e sobri, come lo chiffon, a dettagli di pregio: ricami eseguiti rigorosamente a mano, della stessa tonalità del vestito.

Il vestito da sposa in stile principessa: i sogni son desideri di felicità

Un altro evergreen, nell'ambito della moda sposi, è rappresentato dall'abito in stile principessa.

La gonna è ampia e composta da un numero variabile di strati, per conferire volume all'abito da sposa.

In contrapposizione al corpetto, il più possibile aderente e che esalta il punto vita, la parte inferiore del vestito da sposa principessa è, in questa stagione, in chiffon di seta, che con la sua morbidezza dà movimento all'intera silhouette.

I modelli di vestiti da posa più ambiti del 2023 includono quelli con un'amplissima varietà di corpetti, preferibilmente in pizzo: con o senza spalline, con maniche svasate e scolli profondi, ma che grazie ai numerosi ricami vestono la sposa di luce e grazia.

Come scegliere un atelier per il proprio abito da sposa: i criteri da seguire

La scelta dell'abito da sposa è un'avventura da vivere appieno, con entusiasmo e convinzione.

Nonostante questo, non per tutte le visite agli atelier per sposi è un'esperienza che si presenta come naturale e, per certi versi, divertente.

Ecco perché è indispensabile rivolgersi a veri e propri esperti del mondo sposa.

Oltre a un vasto catalogo di modelli è fondamentale che presso l'atelier sia possibile trovare professionisti in grado di mettere a proprio agio la sposa, farla sentire al centro dell'attenzione e di ascoltarne i gusti e le esigenze.

Sia nel caso in cui la futura sposa sia sicura, sin dall'inizio, della tipologia di outfit che desidera per il suo giorno più bello, sia nell'eventualità che vi sia la più totale incertezza, il ruolo di guida del personale è determinante.

L'esperienza di selezione degli abiti, della prova e della decisione, come peraltro anche quella delle eventuali modifiche, deve essere piacevole, porre la sposa al centro e farla sentire protagonista della cerimonia.

La sostenibilità nel bridal look: cosa cambia nelle nuove tendenze

Il meraviglioso universo della moda sposi vede sempre nuove tendenze affacciarsi all'orizzonte, sia nello stile, sia per quel che attiene ai tessuti.

Mai come in questo momento storico, la sostenibilità ambientale è sentita dalla maggior parte della popolazione come una necessità impellente.

E quindi, anche gli stilisti hanno un occhio di riguardo alla scelta dei tessuti, trattati con metodi naturali o addirittura parzialmente riciclati.

L'attenzione ai metodi di produzione degli abiti da sposa e alla loro composizione si riflette nel modo di concepire vestiti che, pur nel loro pregio, sono realizzati con l'obiettivo di ridurre gli sprechi al minimo indispensabile.

La sfida più grande delle nuove collezioni sposa, infatti, è proprio quella di coniugare un prodotto che faccia sognare e immaginare con un velo di commozione il giorno del sì, già dalla prima prova, a un approccio ecosostenibile, dall'ideazione alla produzione finale.