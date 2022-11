I soci dell'associazione culturale Vicoforte Arte e Storia in visita a Battifollo

L'associazione culturale Vicoforte Arte e Storia ha effettuato per i suoi soci una visita guidata a Battifollo, suddivisa in tre tappe che ha toccato in primis la Cappella di San Giovanni Battista ove sono presenti affreschi del XV secolo, subito dopo la Chiesa Parrocchiale di San Giorgio che fu progettata da Gian Battista Schellino ed infine ha raggiunto i resti del Castello dei Marchesi Solaro di Battifollo di origine medievale e in seguito distrutto dall'esercito napoleonico.

Il secondo appuntamento batiffolese si ripeterà sabato 12 alle ore 14.45 . Si ringrazia l'Amministrazione comunale nella persona del Sindaco e dell'Assessore alla Cultura del comune di Battifollo e il Parroco Don Roberto Fontana, i quali hanno dimostrato grande disponibilità e sensibilità nei riguardi della diffusione e conoscenza della realtà storico-monumentale del territorio. Un particolare ringraziamento agli amici del Bistrot del paese.