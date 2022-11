Saluzzo, sabato 12 novembre fiaccolata “Donne, vita e libertà" per le donne iraniane in rivolta

Otto approfondimenti di sensibilizzazione sulle pari opportunità e una fiaccolata per esprimere solidarietà alle donne iraniane.

Il Comune di Saluzzo e la Consulta pari opportunità organizzano fino al 30 novembre l’ormai tradizionale rassegna "Storie di dis(pari) opportunità – Un mese di incontri dedicato alle donne iraniane" che da settimane organizzano proteste e manifestazioni contro la dittatura di Teheran.

Il cartellone, che coinvolge varie associazioni ed enti e si tiene in diversi siti di Saluzzo, è iniziato sabato 5 novembre allo «Spazio culturale piemontese” con l’incontro «Sibilla Aleramo, il coraggio di essere donna”.

Iniziativa centrale sabato 12 novembre dalle 17,30. E' in programma la fiaccolata di solidarietà per le iraniane "Donne, vita e libertà" con ritrovo alle 17,30 in piazza Cavour. Seguirà alle 18 nel cinema teatro «Magda Olivero» un approfondimento con esperti.

Si prosegue nella settimana del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Giovedì 24 novembre al "Magda Olivero" c’è «Scoop: donna sapiens», spettacolo teatrale di e con Giobbe Covatta (a cura di Fondazione Piemonte dal vivo).

Venerdì 25 alle 9,30 per le scuole al «Magda Olivero» e alle 15,30 al Monastero della Stella «Un futuro a scarpe spaiate – Rivestiamoci dei ruoli che vogliamo».

Alle 21, sempre al «Magda Olivero», «Ritratto di donne».

Sabato 26 novembre, alle 9 all’Antico palazzo comunale «Le sette e la manipolazione mentale» a cura della Fidapa, con replica alle 15,30 al Monastero della Stella.

Alle 18,30 il vescovo di Saluzzo monsignor Cristiano Bodo celebra una messa in ricordo delle donne vittime di violenza, a cura dello Zonta club Saluzzo.

Martedì 29 novembre nella Sala tematica de «Il Quartiere» presentazione del libro «Noi voci invisibili» a cura dell’associazione «Di.a.psi» e, infine, mercoledì 30 alle 21 al Monastero della Stella concerto «Il giardino di Amida».

"Grazie a tutte le associazioni che collaborano con la Consulta – afferma l’assessore alla Cultura Attilia Gullino - condividendo le loro iniziative, anche al fine di rendere più organica e fruibile da parte del pubblico la programmazione in tema di pari opportunità. Questo novembre è dedicato alla solidarietà alle donne iraniane, con una fiaccolata che si terrà il 12 cui seguirà un dibattito sul tema. Non vogliamo che questa iniziativa assuma un carattere politico, anche perché la situazione iraniana è complessa e la resistenza contro il regime degli ayatollah ha molte anime, impossibili da comprendere fino in fondo e che spesso risultano di difficile contestualizzazione e interpretazione.

Come amministrazione e come consulta l’idea è quella di esprimere solidarietà verso le donne di quel Paese, che lottano per il diritto alla libertà, dando loro la visibilità che forse i media riservano in questo momento ad altre questioni".