La maggioranza di Caramagna Piemonte risponde alle opposizioni: "Ma quale stasi, c'è stato un cambio di passo"

La maggioranza del Comune di Caramagna Piemonte risponde alle critiche dell’opposizione, che nei giorni sorsi aveva tacciato di inefficienza la Giunta Emanuel, definendole “frutto di arrogante polemica, tipica delle campagne elettorali”.

Il gruppo “Caramagna Domani” respinge al mittente le critiche di immobilismo: “Quasi tutto ciò che è stato realizzato nel nostro primo anno di amministrazione sarebbe frutto di loro sollecitazioni o della programmazione della loro precedente Amministrazione. E non è vero”.

Tanti i punti toccati, a partire dalla questione della Casa di Riposo San Giuseppe che versa in condizioni economiche non particolarmente floride: “Nell’ottobre 2021, all’atto del nostro insediamento in Comune – sostengono i consiglieri -, la struttura gestita da un c.d.a. nominato allora dall’attuale minoranza, si trovava in gravi difficoltà economiche, avendo accumulato nell’arco dei cinque anni, un deficit di circa 1.300.000 euro. Riteniamo che allora, da parte loro, sarebbe stato doveroso porre quell’attenzione e controllo, così tanto sbandierati ora nei nostri confronti, al funzionamento della struttura onde evitare tutte quelle criticità che, grazie all’impegno e alla competenza del nuovo cda da noi nominato, ad altre risorse finanziarie e anche alla concessione di un contributo comunale di ben 150.000 euro, vanno rientrando, pur molto lentamente anche per motivi burocratici”.

Poi il salone Polivalente di Piazza Boetti: “Benché già utilizzato nel settembre 2021, era poi risultato inagibile e la nostra amministrazione, con grandi difficolta burocratiche, per ottenere l’idoneità dei locali ha poi dovuto sostenere ancora la spesa di alcune decine di migliaia di euro. Trattasi di un fabbricato di appena 23 anni, allora di nuova costruzione per la cui ristrutturazione l’amministrazione Coppola aveva speso circa 620.000 euro e su cui grava un mutuo di 450.000 euro con rata annuale di 35.713 euro fino al 2035”.

C’è poi la questione della casa vacanze di San Damiano Macra, acquistata con parere contrario della minoranza di allora e di alcune centinaia di cittadini e per il cui acquisto la passata Amministrazione aveva stipulato un mutuo con una rata annuale fino al 2031 di 13.120 euro. “È inutilizzata da alcuni anni – dice la maggioranza - e risulta difficile trovare una soluzione per il suo utilizzo”.

Insomma, nessun immobilismo, anzi: “Riteniamo invece che ci sia stato un “cambio di passo” ed abbia interessato in particolare le manutenzioni ordinarie e le attività in campo sociale ed educativo. Va inoltre ricordato che le opere previste nel programma elettorale vanno realizzate nei 5 anni di mandato e non nel primo”.