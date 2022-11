A Fossano il convegno "Chi dona un organo dona la vita"

"Chi dona un organo dona la vita" è questo il titolo del convegno organizzato in collaborazione tra Centro Tapianti Regionale, Aslcn1 e Comune di Fossano in programma venerdì 18 novembre alle ore 21 presso la Sala Barbero al Castello degli Acaja di Fossano.

Il trapianto di uno o più organi rappresenta per migliaia di persone una terapia salvavita o, nel migliore dei casi, una terapia volta a garantire una qualità di vita accettabile senza il ricorso a trattamenti periodici debilitanti e invalidanti come la dialisi.

Il report 2021 della Rete Nazionale Trapianti indica che al 31/12/21 le persone in lista per un trapianto erano 8.065, con una attesa stimata che va da 3,7 anni per il trapianto di cuore a 1,7 anni per quello di fegato, con l'ovvio rischio di morire nel frattempo.

Il numero dei trapianti in Italia nel 2021 è stato solo di 3.745 interventi.

Come si può colmare questo gap drammatico che condanna migliaia di persone a morte certa?Sensibilizzando la popolazione a esprimere il proprio sì alla donazione, creando cultura affinché donare rappresenti per tutti i cittadini un dovere civico nei confronti di persone malate gravemente.

La serata del 18 novembre mira a dissipare dubbi e soddisfare curiosità in merito al mondo dei trapianti, incentivando il consenso alla donazione grazie alla testimonianza di operatori sanitari qualificati e di una paziente trapiantata.