A Cuneo si parla di fiscalità agricola seguendo le orme di Gian Paolo Tosoni

Si è tenuto lo scorso 4 novembre, presso la Sala Conferenze di OPEN DOT Com S.p.A. in Cuneo, grazie anche al contributo della Banca CRS di Savigliano, il convegno dal tema “Attività agrituristica e novità fiscali per l’agricoltura” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cuneo, presieduto dal dott. Fabio Cigna, con il patrocinio della “Fondazione per gli studi giuridici e fiscali in agricoltura GIAN PAOLO TOSONI”.

Numerosa la partecipazione di commercialisti ed operatori del settore agricolo per questo appuntamento “storico” che il compianto rag. Gian Paolo Tosoni, grande esperto di fiscalità agricola, teneva annualmente in autunno presso l’Ordine di Cuneo.

“Il desiderio della Fondazione Gian Paolo Tosoni è quello di portare avanti l’attività di formazione, di dibattito sui temi legati all’agricoltura e di crescita professionale dei giovani, che l’amico Gian Paolo svolgeva quotidianamente con grande generosità e maestria.”, queste le parole del Presidente della Fondazione, Gianni Allegretti, intervenuto all’evento insieme alla signora Rita Bertolini Tosoni, Presidente onorario della Fondazione, che con emozione ha ricordato il legame del marito con la città di Cuneo.

Hanno relazionato con grande competenza, ed apprezzamento dell’ampia platea intervenuta, la dott.ssa Alessandra Caputo, commercialista dello Studio Tosoni, il dott. Massimo Bagnoli, Vice Presidente della Fondazione Tosoni e responsabile dell’area fiscale della CIA-Agricoltori Italiani ed il dott. Alberto Tealdi commercialista in Cuneo, componenti del Comitato Scientifico della Fondazione Tosoni, presieduto dal Prof. On. Le Maurizio Leo. Ha moderato l’evento la Presidente del Collegio dei Revisori dell’Ordine di Cuneo, dott.ssa Marianna Cugnasco, componente del CdA della Fondazione.

La registrazione dell’evento sarà disponibile sul sito della Fondazione www.fondazionetosoni.it.