Ad Alba il primo corso italiano per formare i proprietari di gatti

L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo organizza il primo corso in Italia di formazione per proprietari di gatti. Il progetto è stato concepito nel 2019, la pandemia ne ha ritardato la realizzazione, ma ora è tutto pronto.

Si tratta di tre serate di due ore ciascuna rivolte a chi possiede un gatto o chi ha intenzione di adottarne uno. Le lezioni, tenute da Medici Veterinari specializzati nella materia, hanno lo scopo di fornire nozioni sulle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del gatto in modo da indirizzare il proprietario verso una gestione responsabile dell'animale, creando una relazione sana ed equilibrata con esso.

Il linguaggio del gatto è ancora più difficile da interpretare rispetto a quello del cane. Verranno forniti gli strumenti e le chiavi di lettura per capire come comunica questa specie, a partire dall’etologia per arrivare a trattare i principali disturbi comportamentali, sfatando i falsi miti che aleggiano attorno ai suoi comportamenti.

Il corso è gratuito.

È necessaria la prenotazione ed è obbligatoria la partecipazione a tutte le serate per il conseguimento del diploma validato dalle Autorità Sanitarie e Comunali.

Il corso si terrà presso il Centro Diagnostico Veterinario ALBAVET, in Corso Canale 18 ad ALBA. La prima serata si svolgerà il 21 novembre 2022 dalle ore 20.30 alle 22.30 circa; a seguire i due lunedì successivi, 28 novembre e 5 dicembre.