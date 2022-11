Tutto pronto per la 39^Straconi: tanti gli appuntamenti correlati

Sale la trepidazione per il via della 39^ Stracôni in questa settimana ricca di appuntamenti imperdibili.

Da venerdì e per tutto il fine settimana si potrà visitare il VILLAGGIO DI PROPOSTE, sabato pomeriggio dalle 14,30 sarà possibile seguire con il fiato sospeso la corsa competitiva su strada, la FastCôni con partenza sempre da piazza Galimberti e domenica mattina finalmente ci potremo riunire tutti insieme per condividere le grandi emozioni degli 8,2 chilometri della stracittadina solidale. L’appuntamento è per le 9,00 di domenica mattina.

Alle 9,30 prenderà avvio la stracittadina solidale, seguirà alle 9,50 la Stracôni Monge Dog.

L’invito è quello di lasciarsi coinvolgere dal clima di gioia che invaderà la città: la voglia di divertimento e di condivisione è tangibile fin da ora, questa è una delle tante magie che la Stracôni realizza ogni volta. Piazza Galimberti, per il fine settimana, ospiterà due grandi appuntamenti. Oltre a quello della Stracôni, verrà dato il via ad un’altra gara, questa volta agonistica.

Sabato pomeriggio potremo vivere l’adrenalina della competizione sportiva. Finalmente torna a Cuneo una corsa podistica capace di attrarre in città atleti da tutta la provincia e oltre. Siamo orgogliosi che questo avvenga in collaborazione con la nostra manifestazione, che da sempre supporta lo sport a partire dal sostegno dei gruppi sportivi a livello locale.

Alle 15,30 partirà la gara di 6 Km per le categorie femminile e maschile over 60; alle 16,30 partirà la gara di 8 Km a cui partecipano tutte le altre categorie. La premiazione si terrà sempre in piazza a partire dalle 18,00.

Da sabato, inoltre, prenderà avvio il ricco calendario di eventi collaterali organizzato per coinvolgere tutti gli amici della Stracôni in attività ludico ricreative a tema di inclusione, sport, cultura e turismo. Ricordiamo che gli Special Events sono gratuiti per chi ha acquistato il pettorale Stracôni.

Il calendario con il dettaglio delle attività proposte e le modalità di iscrizione per parteciparvi si trovano sul sito ufficiale, a questo link https://www.straconi.it/eventi. A fianco di queste entusiasmanti novità si confermano i classici appuntamenti: il VILLAGGIO DI PROPOSTE e la SERATA DEL CUORE a conclusione dell’intera manifestazione Dopo due anni di stop forzato, possiamo tornare a sfoggiare la nostra ricca vetrina commerciale, Il VILLAGGIO DI PROPOSTE Stracôni, che permetterà al pubblico di entrare in contatto con le attività del territorio. Gli spazi espositivi sono allestiti dai nostri sponsor, il vero il motore della manifestazione: è grazie al loro sostegno che ogni anno riusciamo a raggiungere incredibili obiettivi di solidarietà! Perché è importante esserci? Perché la rassegna espositiva permetterà di conoscere da vicino i prodotti e i servizi delle aziende locali alla ricerca di buone opportunità e nuove soluzioni per le esigenze dei clienti. All’interno del Villaggio di Proposte si trova anche l’ISOLA DEL VOLONTARIATO, realizzata in collaborazione con la Banca di Caraglio e la Csv Società Solidale Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo. Associazioni e Cooperative del territorio avranno a disposizione 10 stand per mostrare a tutti i visitatori l’importante lavoro che svolgono e i progetti in atto.

L’ISOLA DEL VOLONTARIATO è un’opportunità unica per conoscere le varie attività svolte dalle singole associazioni ed i progetti futuri che hanno in programma di realizzare per promuovere il territorio e proteggere le fasce di popolazione più bisognose. Il VILLAGGIO DI PROPOSTE si può visitare gratuitamente. Aprirà al pubblico venerdì pomeriggio e resterà aperto fino a domenica nei seguenti orari: VENERDÌ dalle 17,00 alle 19,00; SABATO dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00; DOMENICA dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00.

La stracittadina solidale, come ogni anno, terminerà con la Serata del Cuore prevista giovedì 24 novembre al cinema Monviso di Cuneo.

Si tratta di una serata ricca di emozione, in cui si realizzerà l’intento solidale della manifestazione. Verranno distribuiti alle scuole e alle associazioni sportive che hanno partecipato alla stracittadina, premiati secondo la speciale classifica Stracôni, i contributi ricavati dalla vendita dei pettorali messi a disposizione per questa edizione.

Se ogni anno riusciamo a ridistribuire l’intero ricavato della vendita dei pettorali Stracôni sotto forma di contributi è grazie al sostegno e alla partecipazione dei nostri sponsor che finanziano tutta la nostra manifestazione.