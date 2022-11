Busca: mercoledì 16 novembre Matteo Caccia al Civico

Sarà speciale il prossimo appuntamento degli “Incontri con gli autori in biblioteca”: mercoledì 16 novembre alle ore 21 sarà il Teatro Civico ad ospitare Matteo Caccia, che giunge a Busca per portare un vero e proprio spettacolo dal suo “Voci che sono la mia. Come le storie ci cambiano la vita”.



L'ingresso è gratuito su prenotazione allo 0171948621 /biblioteca@comune.busca.cn.it.



Dopo aver accolto, con un pubblico via via sempre più numeroso, Eleonora Sottili, Enrica Tesio, Davide Longo, Guido Catalano e Dario Voltolini, dalla scorsa primavera la biblioteca continua la sua nuova iniziativa con una programmazione ambiziosa.

“Il Comune si è impegnato – dice la assessora all’Istruzione Lucia Rosso – a percorrere un itinerario culturale per avvicinare sempre più alla lettura i cittadini e la biblioteca civica si apre alla gente con iniziative come questa e come quelle delle letture animate per i bambini. Quello in programma per mercoledì prossimo è un vero momento di intrattenimento, che, penso, incontrerà un ampio gradimento: l’ospite è anche un noto conduttore radiofonico e attore e intrattiene il pubblico con grande capacità di coinvolgimento”.



Matteo Caccia

Novarese classe 1975 è un conduttore radiofonico, attore e scrittore. Raccoglie, scrive e racconta storie alla radio, in podcast e dal vivo. Fra i suoi programmi più noti “Storie di rinascita” su Radio 24 dal lunedì al venerdì alle ore 15 su Radio 24. Anche maestro alla Scuola Holden di Torino. Opere: Amnèsia, Mondadori, 2009; Il nostro fuoco è l'unica luce, Mondadori, 2012; Il silenzio coprì le sue tracce, 2017; Voci che sono la mia, Il saggiatore 2022



"Voci che sono la mia": Raccontare una storia non è mai un gesto innocuo, una semplice distrazione o un passatempo: di questo Matteo Caccia è sicuro, e ne ha fatto il cuore del suo mestiere di narratore. Le storie ci attraversano, ci condizionano, perciò è necessario imparare a leggerle e ad ascoltarle. Dopo il successo di programmi radiofonici come Pascal, Amnèsia e Una vita, i podcast, l'invenzione del format Don't tell my mom, Caccia ha deciso di ripercorrere tutta la sua esperienza narrativa e trasformarla nelle pagine di "Voci che sono la mia". Dalla Maratona di New York alle strade notturne di Kobane, dalla cabina telefonica nel deserto del Mojave alla rimessa di barche di Bocca di Magra. In un continuo intrecciarsi di voci e incontri, i racconti di Caccia mostrano tutti gli espedienti per sperimentare e perfezionare l'arte della narrazione: la sua ostruzione, l'uso del corpo, la giusta temperatura incalzano e riescono a far percepire l'anima del racconto. Rivelano inoltre una condizione imprescindibile per riuscire ad ascoltare e a leggere: sapere che ciascuno di noi è il risultato di tutte le voci che ha udito, le pagine che ha letto, i racconti che gli sono stati tramandati. Solo forti di questa consapevolezza le storie avranno su di noi il potere di cambiarci e, talvolta, anche di salvarci.