"Pena di me stesso": l'ultimo libro di poesie dell'albese Paolo Pera

“Pietà per l’esistente” e “Pena di me stesso”: due facce della stessa medaglia, distinte in due libri di poesie ma uniti da un fil rouge che segna un’evoluzione del concetto di pietà elaborato in questo dittico dal giovane poeta albese Paolo Pera.

Nella sua ultima raccolta di poesia dal titolo “Pena di me stesso” (Ensemble, 2022), non mancano le riflessioni filosofiche, l’atteggiamento che richiama alla concezione crepuscolare della poesia, e gli spunti dell’ultimo periodo poetico di Eugenio Montale.



«Ho imparato la poesia - afferma Paolo Pera - dopo un’adolescenza in cui ho sempre pensato che fosse un’arte sbrigativa. Quando mi sono avvicinato con il giusto atteggiamento l’ho apprezzata ed ho capito che è tutt’altro che semplice. Ringrazio i maestri Mario Marchisio per la sua severità, Franco Trinchero con cui ho perfezionato l’aspetto della metrica, ed il filosofo Giancarlo Pagliasso che mi ha seguito nel mio percorso filosofico, ed è stato una dei primi interpreti del “Pensiero debole” di Gianni Vattimo, su cui sto preparando la mia tesi di laurea in Filosofia».



«La raccolta di poesie “Pena di me stesso” è collegato a “Pietà dell’esistente” (2020) perché in entrambi gli scritti si parla del concetto di “pietà” che passa da quella per gli altri, in quel caso i migranti, a quella per me stesso, per un poeta che si autopunisce, ricostruendo la persona e decostruendo il narcisismo. Un abbandono di sé che viaggia sulla strada della pietà che passa dallo sprezzo alla compassione» conclude l'autore.



Una raccolta che segna una tappa del cammino da poeta di Paolo Pera che così affronta argomenti molto attuali tramite una poesia in continua evoluzione ma capace di collegare i concetti su cui l’autore riflette da poeta e da filosofo.



