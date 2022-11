Volley A1F. La prima volta di Cuneo a Bergamo: la Granda S.Bernardo vince 3-2 sulle orobiche

Cuneo sfata finalmente il tabù Bergamo, dove finora non aveva mai vinto, e si porta a casa due preziosissimi punti nel posticipo della quarta giornata del campionato serie A1 femminile. e, soprattutto, un carico di fiducia.

Grande protagoniste di serata l’americana Hall, capace di trascinare le compagne nei momenti pesanti della gara con un servizio ficcante ed efficace, e la greca Szakamary che ha fatto pesare il maggior tasso d'esperienza. Punto finale e festeggiamenti doppi per la giovanissima Kim Klein Lankhorst.

Fasi iniziali della partita molto equilibrate, poi Bergamo prende il largo 8-5 con un attacco di Da Silva e Zanini interrompe il gioco. Il turno al servizio dell’ex Federica Stufi però non s’interrompe ancora e le orobiche doppiano le gatte 10-5. improvvisamente, però, il vantaggio di Bergamo viene eroso: dalla linea di fondo per Cuneo si presenta l’americana Hall e con un doppio muro di Szakmary (Stufi e Da Silva) ed un altro di Cecconello su da Silva rimettono in corsa le piemontesi che piazzano a loro volta un parziale di 8-1. Cuneo cambia marcia dall’11-16 al 19-17. La squadra biancorossa sembra avviata verso il successo del set, riesce ad arrivare al set ball forte del break (22-24), ma l’attacco in rete di Drews, un ace di Cagnin ed il punto finale di Lanier consegnano il primo parziale alle padrone di casa.

Molto combattuto anche il secondo set con squadre a braccetto fino al 10-10, poi il primo allungo di marca piemontese grazie ad un attacco ed muro di Szakamary ed un errore della bergamasca Partenio: Gatte avanti 13-16. Un vantaggio che le piemontesi riescono a mantenere ed incrementare nel finale, quando Zanini cambia formazione inserendo nel ruolo di opposto puro la giovane Diop che mette giù il vantaggio del+4 (18-22), poi porta le compagne al set ball sul 19-24. Nella metà campo piemontese riaffiora la paura di chiudere e le orobiche si rifanno pericolosamente sotto (22-24) con Zanini che chiama time out. Al rientro il tecnico cuneese rimette rimette in campo Drews e l’americana segna il punto dell’1-1 (22-25).

Il terzo set è veramente a due volti, con Cuneo che domina largamente fino a metà poi rischia di gettare tutto alle ortiche. Biancorosse avanti 3-6, poi 3-7 con un’invasione avversaria ed addirittura 6-12 grazie ad un poderoso muro di Hall. Il tecnico di Bergamo chiama time out ma le cuneesi riescono a mantenere il massimo vantaggio fino all’8-14, poi Partenio ingrana la marcia giusta e le avversarie pian piano rimontano una situazione difficilissima: 15-18 con un attacco della stessa Partenio e time out di Zanini. Si riprende, è murata Magazza, poi arrivano un errore in attacco di Hall ed il doppio muro di Stufi (prima su Diop e subito dopo su Szakamay) che portano Bergamo addirittura in vantaggio di un break (21-19). Zanini rimette in campo Drews e Kutznetsova per Diop e Magazza e le cuneesi ritrovano il filo del gioco: Hall, strepitosa, porta le Gatte al sorpasso, anche se è Bergamo ad arrivare per prima al set ball (24-23). Capovolgimento di scena finale grazie al duo americano Drews-Hall che chiudono 25-27.

È nel segno di Cuneo l’avvio del quarto set, che con Hall in zona di battuta riescono a portarsi 5-0. Il time out bergamasco rimette però in quota di galleggiamento le padrone di casa che restituiscono il favore alle avversarie infilando un parizale positivo di 7-1 passando a condurre 7-6. Butigan segna il +3 orobico (11-8) e Cagnin il 13-9, poi l’ace di Signorile riaccende le speranze piemontesi. Il distacco è minimo (16-15), ,a l’attacco di da Silva rimette in corsa Bergamo (18-15) che nonostante i ripetuti attacchi delle avversarie, riesce a portare la partita al tie break. Il punto del 25-22 arriva da un servizio in rete di Hall.

Parte forte Cuneo nel tie break: due punti di Kutnetsova portano le Gatte avanti 2-0, ma un errore di Diop e due altri successivi attacchi out della russa rimettono subito in corsa Bergamo (3-2). Le squadre vanno a braccetto, ma al cambio campo ci arriva davanti Cuneo, seppure di una sola lunghezza (7-8) e al rientro in campo le piemontesi trovano il break con Szakamary per il 7-9. Bergamo non molla e ritrova la parità a 10 costringendo Zanini al time out. Si riprende a giocare, dal centro Cecconello regala il break a Cuneo nel momento più importante del match ed al termine di un'azione che sembra infinita: 10-12, stavolta il time out è di Bergamo. Che non demorde: Da Silva dalla seconda linea segna il 12-12. Il punto della vittoria finale (13-15) è della giovanissima Kim Klein Lankhorst.

VOLLEY BERGAMO-CUNEO GRANDA S.BERNARDO 2-3 (28-26/22-25/25-27/25-22/13-15)