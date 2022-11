Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì questa sera (20,30) rende visita a una Itas Trentino ferita e affamata di punti

Trasferta a dir poco insidiosa per la Lpm Bam Mondovì, che questa sera alle 20,30 rende visita a una delle formazioni più blasonate e ambizione della serie A2, la Itas Trentino. E’ il primo di due big match ravvicinati per il Puma, che domenica affronterà, sempre in trasferta, la Millenium Brescia.

Un impegno difficile per le Pumine, che dovranno cercare di tenere a bada le gialloblù di Stefano Saja, affamate di punti dopo una partenza non particolarmente esaltante. La classifica della Itas tuttavia, rischia di essere fuorviante. I soli due punti conquistati da Michieletto e compagne, infatti, non rispecchiano l’effettivo valore della formazione trentina, che deve rammaricarsi per aver lasciato per strada punti che sembravano già in tasca.

Basti pensare alla gara che la Itas ha disputato sabato scorso in casa dell’Hermaea Olbia; Il Trentino era avanti 2 set a 0 e in vantaggio nel terzo per 14-8. Ebbene dopo 6 match-point costruiti e non concretizzati, la squadra di Saja ha permesso a una Hermea Olbia mai doma di rientrare in partita e di conquistare una incredibile, per quanto meritata, vittoria al tie-break.

L’infortunio della palleggiatrice titolare Martina Stocco di certo ha complicato l’avvio di stagione della Itas, così come l’assenza in attacco di Jessica Joly, fondamentale nel far rifiatare all’occorrenza le schiacciatrici, così come fatto vedere nella precedente esperienza al Pinerolo.

Insomma, il Trentino è “incerottato”, ma la squadra che scenderà in campo stasera resta temibile e formata da giocatrici di grande valore come l’opposto statunitense Carly Dehoog, il libero Francesca Parlangeli, le schiacciatrici Francesca Michieletto e Chiara Mason, le centrali Silvia Fondriest e Gaia Moretto. In cabina di regia spazio ad Asia Bonelli, supportata all’occorrenza dall’ex pumina Ester Serafini.

Facile attendersi questa sera un Trentino voglioso di svoltare, a prescindere dall’avversario che avrà di fronte. La Lpm e il tecnico Solforati, dal loro canto non sembrano intenzionati a concedere sconti a nessuno. Le Pumine sono alla ricerca della continuità di gioco, ma sono comunque reduci da due vittorie consecutive e per nulla scontate contro Lecco e Albese Como.

Il big match di questa sera, dunque, ci dirà se la Itas Trentino avrà risolto i suoi problemi di amalgama e se la Lpm avrà compiuto un ulteriore passo verso la maturità. Arbitri del match i signori Stefano Nava e Ruggero Lorenzin. Il match sarà visibile in simulcast su Youtube di Volleyball World e in live streaming su VBTV. Al Sanbapolis di Trento il fischio d’inizio è fissato per questa sera alle 20,30.