Due sigilli d’oro a Saluzzo e premi Fedeltà della Camera Commercio per i 35 anni di lavoro

I due sigilli d'oro di Saluzzo: Romano Ficetti e Domenico Paschetta nella cerimonia a Boves e Piero Sabena per i 35 anni di attività

Due i "sigilli d’oro" a Saluzzo della Camera di Commercio di Cuneo, assegnati nella 69 edizione del premio Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico 2022, nella cerimonia di domenica 6 novembre a Boves presso il Palazzetto Polivalente “ Giraudo”.

Sono due figure centrali del comparto ortofrutticolo e frutticolo del territorio e della cooperazione: Domenico Paschetta e Romano Ficetti premiati per l’impegno a tutto campo, dall’ attività professionale, al contributo fondamentale dato al settore agricolo, premiati anche per l’impegno sociale e amministrativo che caratterizza la loro vita.

Ad applaudirli anche l’assessore comunale alle attività produttive di Saluzzo Francesca Neberti, il presidente Ascom Danilo Rinaudo e il sindaco di Lagnasco Roberto Dalmazzo.

Sempre a Saluzzo per i 35 anni di attività: il riconoscimento è andato a Piero Sabena, titolare della storica cartoleria "Didattica Nuova" aperta nel 1986 in via Martiri della Liberazione e ancora nella stessa sede, al numero civico 66.

Per gli stessi anni ininterrotti di attività il riconoscimento è andato agli imprenditori agricoli saluzzesi Leonardo Pelazza e Carlo Risso.

Soddisfazione da parte di Sabena, il cui negozio oltre a testi scolastici, articoli regalo, cancelleria, dal 2005 è concessionario Buffetti e offre forniture a uffici e aziende con una tipologia di servizi digitali. Al banco con lui la moglie Giuliana Olocco e dal 2020 il figlio Matteo.

Complessivamente la Camera di Commercio cuneese, presieduta da Mauro Gola ha premiato 53 commercianti, 24 artigiani, 26 coltivatori diretti, 1 industriale e 2 cooperative per un totale di 106 diplomi e medaglie.

Ecco i due sigilli d’oro di Saluzzo:

Domenico Paschetta da Presidente della Lagnasco Frutta, nel 1966, fonda “Lagnasco Group”, l’Organizzazione di produttori che insieme ad Asprofrut rappresenta, in quel periodo, la quasi totalità dei frutticoltori del territorio piemontese. Fu tra i soci fondatori della Cooperativa Agrifrutta, di cui è Presidente dal 2009 e fonda Ortofruit Italia, di cui diventa il primo e sinora unico Presidente, una delle più importanti Organizzazioni di Produttori a livello italiano nel comparto dei piccoli frutti.

Lungo l’elenco delle sue presidenze: presidente di Confcooperative Cuneo, ha fatto parte della Giunta della Camera di Commercio cuneese, Presidente di Confcooperative Piemonte, Presidente dell’Alleanza delle Cooperative del Piemonte, ambizioso progetto che punta all’ unificazione del movimento cooperativo.

Dal 2014 al 2020 è Presidente del Cisem - Comitato per l’Imprenditoria Sociale e il Microcredito, membro del Cda di Fondosviluppo Roma, Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione. Oggi continua ad essere una figura centrale del comparto ortofrutticolo provinciale guidando con esperienza, competenza e professionalità sia la Cooperativa Agrifrutta che Ortofruit Italia.

Romano Ficetti dopo il diploma da geometra entra a far parte dell’azienda zootecnica paterna, dove dal 1972 abbina l’attività zootecnica a quella frutticola, che nel 1980 diventerà esclusiva. Un’azienda che continua saldamente a condurre. Pesche, mele, susine e kiwi sono i prodotti di punta della sua azienda che conferisce il raccolto in Asprofrut.

Mette le sue competenze al servizio della comunità ricoprendo la carica di consigliere comunale di Saluzzo dal 1990 e di Assessore all’Agricoltura nel quinquennio che va dal 1990 al 1995.

E’ per decenni Consigliere di Amministrazione di Piemonte Asprofrut, Consigliere di Amministrazione di AOP Piemonte, società consortile che associa Piemonte Asprofrut, Ortofruit Italia e Piemonte Asprocor, una delle realtà più importanti del Nord Ovest per la produzione e commercializzazione di frutta fresca, in guscio e ortaggi, consigliere della Sezione saluzzese della Federazione Provinciale di Coldiretti e membro dell’organo di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo dal 2015 al 2021.

Guarda al futuro, come dimostra il suo incarico nell’ambito di Agrion, ma, nello stesso tempo, ha solide radici ancorate nel passato come testimonia il suo impegno nella Federpensionati di Coldiretti.

Nel Saluzzese i riconoscimenti sono andati a molte attività: per quello del commercio e servizi alla ditta ottuagenaria: albergo ristorante “La Pace” dal 1941 proprietà della famiglia Daniele di Pradleves.

Ditte con 35 anni di anzianità: a due ditte di Barge : Anna Rosa Margaria (cartoleria), Maria Margherita Veglia (bar, trattoria, pizzeria); Luciana Miceli (commercio ambulante giocattoli) di Busca; Alfredo Bessone (bar, ristorante) di Crissolo; Giovanni Luigi Marocco (commercio mobili, elettrodomestici, casalinghi) di Racconigi; Pierino Sabena (cartoleria) di Saluzzo; Elena Sabena (bar) di Savigliano; Tiziana Maria Giuliano (negozio di alimentari) di Tarantasca; Maddalena Agnese Gazzera (catering) di Verzuolo. Per il settore industria, ditta con 35 anni di anzianità: Paola Bernardi (prodotti ortofrutticoli) di Manta.

Per il settore artigianato, Giovanni Iaculo, autotrasportatore di Murello, con 35 anni di attività.

Coltivatori diretti: Elio Beltramo di Barge; Giovanni Battista e Chiaffredo Tesio di Cardè; Andrea Pagliero di Cavallermaggiore; Franco Occelli di Costigliole Saluzzo; Daniele Bossa e Luciano Minetti di Paesana; Francesco Rubiano di Racconigi; Leonardo Pelazza e Carlo Risso di Saluzzo; Bruno Chiaffredo e Giulio Piero Peyracchia di Verzuolo; Onorato Rosso di Vottignasco. Cooperative: “Il Casolare” di Piasco (coltivazioni agricole e allevamento di animali), Piemonte Latte di Savigliano.