EIMA2022, la Crosetto srl di Marene porta in fiera "le macchine protagoniste della campagna del futuro" [FOTO E VIDEO]

Un'azienda che, dopo quattro generazioni, continua a far parlare di sè nel mondo della produzione di macchinari agricoli.

La Crosetto srl di Marene anche in questo 2022 è tra le aziende protagoniste all'EIMA 2022, l’Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio, rassegna a cadenza biennale promossa dal 1969 da FederUnacoma (Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura) ed organizzata dalla sua società di servizi FederUnacoma surl, in collaborazione con BolognaFiere.

Ai nostri microfoni Luca Crosetto, a Bologna assieme a tantissimi colleghi per mostrare "le macchine protagoniste della campagna del futuro.

In questo ambito l'Italia è il secondo produttore al mondo. Nel panorama italiano la Granda ha un ruolo di primo piano, "perché la nostra è una provincia laboriosa. Questa è la quarta generazione della Crosetto srl. Vogliamo continuare a crescere e progredire senza mai far venire meno l'attenzione alla qualitò, ai particolari e al cliente, di cui siamo sempre prontoi a cogliere suggerimenti ed osservazioni", spiega Luca Crosetto.

Tra le ultime novità presentante a Bologna il rimorchio a quattro assi e uno spandiletame molto piccolo, perfetto per vigneti e frutteti, che sta attirando l'interesse anche dei buyers internazionali.