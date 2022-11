EIMA2022, protagonista la Cosmo srl di Busca: "Guardiamo al mondo ma Cuneo è la zona perfetta per costruire il nostro prodotto" [FOTO E VIDEO]

La Cosmo srl di Busca è da sempre presenza di riferimento all'EIMA di Bologna, anche in questo 2022.

Protagonista, anno dopo anni, dell’Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio, rassegna a cadenza biennale promossa dal 1969 da FederUnacoma (Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura) ed organizzata dalla sua società di servizi FederUnacoma surl, in collaborazione con BolognaFiere.

E' Federico Paolino a raccontare l'azienda ai microfoni di Targatocn. La Comso srl è un'azienda strettamente specializzata nella progettazione e costruzione di spandiconcimi, spandisale e miscelatori, presente in tantissimi paesi, fino all'Australia e alla Nuova Caledonia, anche se il mercato pricipale sono gli Stati Uniti.

Ma è a Busca che nasce la grandezza dell'azienda. "Abbiamo scelto Cuneo perché è la zona perfetta per costruire il nostro prodotto, grazie alla realtà che ci circonda. Qui possiamo crescere nel settore dell'ingengneria applicata ai macchinari agricoli", spiega Paolino.

Poi un'indicazione a chi volesse avvicinarsi alla Cosmo, entrandone a far parte: "Per lavorare con noi serve soprattutto la voglia di apprendere il nostro mondo, con pazienza e passione".