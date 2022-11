EIMA2022, protagonista la Supertino di Saluzzo. "Il nostro segreto? Fare macchine semplici e affidabili" [FOTO E VIDEO]

Una presenza di riferimento da sempre: la Supertino srl di Saluzzo anche in questo 2022 è tra le aziende protagoniste all'EIMA 2022, l’Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio, rassegna a cadenza biennale promossa dal 1969 da FederUnacoma (Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura) ed organizzata dalla sua società di servizi FederUnacoma surl, in collaborazione con BolognaFiere.

Targatocn non è mancato ad uno degli appuntamenti più importanti, a livello mondiale, nel settore delle macchine agricole. A Bologna ci sono le aziende di riferimento. Tra queste, appunto, la Supertino srl, con il suo amministratore delegato Franco Supertino.

"Siamo qui per promuovere i nostri prodotti e le novità. Il nostro motto, che è anche il nostro segreto? Fare macchine semplici ma affidabili. Il nostrio mercato va dal Marocco all'Egitto, dalla Thailandia all'Estonia. Troppa elettronica rischia di essere di difficile gestione in quei Paesi. E allora puntiamo a macchinari che non siano troppo complicati", spiega Supertino.

Ma anche in Italia sono leader, grazie ad un'assistenza precisa e ad una grande attenzione al cliente.