A Savigliano il bando "alleniamoci a crescere", perchè tutti possano avvicinarsi allo sport

Un contributo alle società sportive perché tutti possano avere la possibilità di praticare sport. Torna anche quest'anno, per la stagione 2022/2023, il bando “Alleniamoci a crescere”, che prevede l'erogazione di contributi ad associazioni e società sportive dilettantistiche per la riduzione o l'annullamento delle quote di iscrizione per bambini e ragazzi in situazioni di difficoltà economica e sociale, con un occhio di riguardo all'inclusione di atleti diversamente abili.

Le realtà sportive devono avere un settore giovanile, non avere finalità di lucro ed essere iscritte nel registro del Coni.

8.000 euro la cifra stanziata per il bando: 5.000 euro dal Comune di Savigliano, 3.000 provenienti da un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano.

La dotazione complessiva sarà ripartita tra le società dopo la formazione di una graduatoria; il tetto massimo di contributo per ogni società sarà pari al 60% della dotazione totale.

La domanda deve essere inviata all'Ufficio Protocollo del Comune di Savigliano tramite Pec (comune.savigliano@legalmail.it) o raccomandata, entro il 23 novembre.

È prevista anche la consegna a mano, sempre all'Ufficio Protocollo, il lunedì – dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17 – e il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.

«Questa misura, già avviata nella precedente Amministrazione, vuole essere uno stimolo perché tutti, senza distinzioni, possano avvicinarsi al mondo dello sport – afferma il sindaco di Savigliano Antonello Portera –. È ormai scontato sottolineare quanto la disciplina sportiva sia fondamentale nella crescita di bambini e ragazzi. E un intervento del genere mira proprio a rimuovere gli ostacoli di tipo economico e sociale che potrebbero allontanare qualcuno dalla pratica sportiva».