L'Albero Inverso e Legambiente Langhe e Roero insieme per la promozione di ambiente, cultura e arte

Le associazioni di promozione sociale L’Albero Inverso e Legambiente Langhe e Roero hanno sottoscritto un accordo che le vedrà impegnate nella realizzazione di varie iniziative sul tema della tutela e valorizzazione dell’ambiente, della cultura e dell’arte. Eventi, corsi, seminari, ed incontri rivolti a tutti cittadini, anche ai più piccoli, andranno ad arricchire l’offerta cittadina portando elementi di novità e originalità.



“Per Legambiente la cura e la salvaguardia dell’ambiente non sono mai state da associare ad una visione esclusivamente “naturalistica”” afferma Maria Emilia Rizzo di Legambiente “l’approccio che adottiamo è più esteso e considera con pari importanza la tutela degli habitat, la valorizzazione dei saperi e dei territori, delle tradizioni e della cultura”.



“Come Associazione” dichiarano le ragazze de L’Albero Inverso “abbiamo trovato naturale innestarci sul territorio promuovendo collaborazioni con attività commerciali locali volte al recupero dei materiali di allestimento allo scopo di fare arte in maniera sostenibile educando allo stesso tempo al riciclo ambientale”.



I primi appuntamenti saranno realizzati in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti che quest’anno pone l’attenzione sul nostro guardaroba ed ha come tema il tessile, circolare e sostenibile. All’insegna del motto “I rifiuti sono sempre fuori moda”, nel pomeriggio del 20 novembre a Bra, presso la sede di L’Albero Inverso in via Barbacana n. 37. Alle 16.30 si terrà un interessante corso di autoproduzione di un taccuino in materiale e stoffa riciclati cui alle 18.30 seguirà lo “Swap party”: scambio gratuito di indumenti e accessori usati e ancora in buono stato per adulti e bambini. Per informazioni e prenotazioni contattare L’Albero Inverso al 333/4047601. Ogni informazione è comunque reperibile sulle pagine Facebook di L’Albero Inverso e Legambiente Langhe e Roero.