In azienda la camera ardente e il ricordo di Silvia Merlo: "Uomo visionario, porteremo avanti i suoi progetti" [FOTO]

Dipendenti, autorità, semplici cittadini. E’ una sfilata continua quella iniziata aalle 11 di questa mattina presso il Centro Ricerche e Formazione della Merlo a San Defendente di Cervasca, polo interno all’azienda da dove il cavaliere Amilcare Merlo intraprenderà il suo ultimo viaggio prima dei funerali, in programma domani alle 14.30 presso il duomo di Cuneo.

A ricevere quanti hanno voluto rendere omaggio alla salma composta in una bara di legno chiaro, ognuno ricordando il pezzo di strada condivisa con l’87enne industriale, è la figlia Silvia, che del gruppo di San Defendente è amministratore delegato. "Questi erano i suoi figli", dice commossa salutando uno per uno i dipendenti dell’industria che il cavaliere fondò insieme alla sorella Natalina nel 1964. "Mio padre è stato l’uomo più visionario che abbia mai conosciuto. Avevamo un rapporto speciale e ci bastava guardarci negli occhi per capirci, mi mancherà tantissimo" aggiunge, prima di ricevere l’abbraccio di Angelina, che con lui ha condiviso oltre quarant’anni di vita e quotidiano impegno interno all’azienda, accompagnandone la trasformazione da piccola officina a società dal respiro internazionale.