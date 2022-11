Ancora un trionfo per Linda Riverditi che supera anche il terzo Live di XFactor 2022

Ancora una standing ovation per Linda Riverditi. La 19enne cantante di Alba ha letteralmente sbaragliato gli avversari nella terza serata del Live di XFactor 2022, superando il turno al primo tentativo.

Difficilissimo il brano assegnatole dal suo giudice Fedez, “Still Don’t Know My Name” di Labirinth, che invece ha esaltato le indubbie doti di Linda: "Con questa esibizione ti sei liberata" le ha detto Fedez al termine del pezzo.

Per Ambra Angiolini, altra giudice della gara, "Linda potrebbe cantare qualsiasi cosa e metterci tutta la sua vita".

Ancora una volta il pubblico di XFactor ha riversato sui social l'approvazione per la giovane albese: "Talmente brava che ho pianto. Non per commozione, ma per una cosa tanto tanto ben fatta, che ti emoziona", ha scritto Simona.

Ancora: "Mammamia! Finalmente qualcuno che sa cantare! Grande Linda, un piacere ascoltarti!", il commento di Chiara.

Solo applausi ed oltre 1000 like in pochi minuti per Linda, con un suggerimento che arriva da parte di Valeria: "Lei è bravissima, ha una voce pazzesca. Dovrebbe solo avere più fiducia in se stessa perché vale davvero".

Quella fiducia che Linda Riverditi sta acquisendo di settimana in settimana, consapevole che ora il sogno di arrivare in Finale ora può davvero trasformarsi in realtà.

Giovedì prossimo tornerà dunque ad esibirsi sul palco di XFactor 2022, con una grandissima opportunità: presenterà, in diretta, un suo brano inedito.