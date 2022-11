Così Bra punta sulle comunità energetiche: se ne parla in una serata al Centro Arpino

Mercoledì 23 novembre, alle ore 20.30, si terrà al Centro Polifunzionale Arpino di Bra una conferenza di presentazione delle comunità energetiche organizzata dalla Scuola di Pace "Toni Lucci". Un’occasione per conoscere e capire come funziona questa possibilità su cui il Comune braidese sta puntando molto. Durante la serata interverranno quattro ragazzi, due universitari e due ancora liceali, che l’anno scorso erano presenti a una conversazione su questo tema e ora si sono dati disponibili per replicarla davanti ai presenti. Insieme a loro, il tecnico Pino Tebano e l’assessore all’Ambiente Daniele Demaria.



La presenta Marisa Isu, consigliera comunale con delega alla Scuola di Pace, spiega: "Le comunità energetiche consentono sia un risparmio sull’energia, alla luce del caro bollette, ma anche un beneficio sull’ambiente. Il tema è dunque di assoluto interesse per tutti i privati cittadini che vivano singolarmente o in condominio, e speriamo anche di coinvolgere le attività commerciali. In quest’occasione cercheremo di smantellare i luoghi comuni su questo argomento e passare le giuste informazioni, per chiarire problematiche e risorse in atto, affinché anche nella nostra città possano realizzarsi. La legislazione in merito non è infatti ancora completata, ma alcuni passi almeno sono stati fatti. Ad esempio, ora sappiamo che i cittadini potranno allacciarsi senza cambiare fornitore, rimanendo con le loro utenze. Semplicemente, invece che prendere energia dal fornitore potranno essere consumatori o produttori nella comunità. Chi ha ad esempio un pannello fotovoltaico potrà passare l’energia anche a chi non c’è l’ha perché la cabina centrale permette la distribuzione tra gli aderenti. Ci sarà dunque un iniziale investimento economico che potrà però essere abbattuto in pochi anni".

Daniele Demaria aggiunge: "Parleremo anche di cosa il Comune sta facendo in questa direzione. Siamo infatti impegnati nella realizzazione di ben due comunità energetiche: una più ambiziosa con un progetto a lungo termine e una invece più piccola che puntiamo a rendere effettiva nel più breve tempo possibile. Queste sono ancora molto sperimentali, la normativa è ancora vaga, ma vogliamo tracciare la strada, così che si crei la modalità che poi potrebbe abbracciare anche il singolo cittadino autonomamente. Cercheremo di spiegare inoltre che queste rendono più conveniente il salario di pannelli fotovoltaici: aderendo infatti non si perde nulla, ma anzi ci può essere un guadagno, vendendo l’energia non utilizzata alla comunità. Il tempo di ritorno dell’investimento diventa così molto più breve".

Durante la presentazione, saranno poi raccolte le adesioni di chi fosse anche solo minimamente interessato e volesse tenersi informato.