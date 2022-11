Cuneo, viale degli Angeli 'studio all'aria aperta' per pittori e illustratori

Tutti i cuneesi lo sanno bene: il viale degli Angeli è indubbiamente uno degli scorci più suggestivi della città (complice anche, sia piaciuta o meno l'adozione della misura, la realizzazione dell'area pedonale per metà della sua estensione).

In questo novembre così meteorologicamente inaspettato non dovrebbe stupire, quindi, che un gruppo di artisti locali abbia deciso di eleggere proprio la zona pedonale del viale come proprio 'studio all'aria aperta': nella mattinata di oggi tra gli alberi nella zona vicino al santuario omonimo sono infatti apparse un gran numero di quadri, tele e schizzi.

Anche così (e al di là delle polemiche) 'Cuneo si fa bella'.