Isole ecologiche di Langhe e Roero: un questionario sonda il gradimento del servizio da parte degli utenti

Da qualche giorno sui siti web dei 54 Comuni di Langhe e Roero in cui il Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti svolge la propria attività è possibile, cliccando sull’apposita icona, di compilare un questionario di gradimento rispetto al servizio che la Str (Società Trattamento Rifiuti) eroga nei suoi centri di raccolta sparsi sul territorio.



Comprese le due di Bra, nel Roero i centri di raccolta sono 8, e moltissime persone vi accedono quotidianamente per gettare ingombranti, sfalci, vetro, ferro, plastica o rifiuti “difficili”, come latte di vernici, olio, pneumatici, batterie.



Il portale di informazione on line battezzato Verde Gufo nello scorso anno è stato implementato con un servizio di prenotazione on-line, attraverso gli utenti possono segnalare giorno, orario e tipologia di materiale che si andrà a conferire, ottenendo così una priorità nell’accesso all’isola. Una novità che ha suscitato qualche perplessità e pure qualche critica.



Forse anche in ragione di ciò, una delle domande del breve questionario di gradimento chiede proprio un parere sull’utilità della prenotazione.

Si possono poi giudicare il servizio in generale, gli orari, la visibilità e l’accesso alla struttura e il servizio offerto dal personale in loco, che in linea di massima da qualche anno è molto professionale, giacché gli utenti vengono seguiti e aiutati a separare i materiali in modo appropriato.



Da Str ci è stato riferito che il questionario è stato sottoposto anche alle persone all’uscita dai centri di raccolta, subito dopo aver conferito i rifiuti.



I dati verranno valutati fra qualche mese, per poter sviluppare gli obiettivi strategici e le linee di intervento migliori da parte del gestore.



Per il momento la stessa Str invita gli utenti a compilare il questionario: lo si trova come detto nelle pagine web del proprio Comune, negli Ecosportelli e nel sito del Coabser, e ci vogliono davvero pochi clic per esprimere il proprio parere e contribuire a migliorare un servizio indispensabile e sempre più necessario a mantenere pulito l’ambiente.