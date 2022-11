«L'80% degli albesi ha ritirato il sacchetto per l'indifferenziato. Un'ottima partenza»

Raccolta rifiuti: i numeri parlano di un’ottima partenza, dopo l’introduzione del sacchetto codificato per l’indifferenziato, e per questo ringrazio i concittadini per aver dimostrato diligenza e sensibilità all’importante argomento legato al rispetto dell’ambiente». Queste sono le parole di Lorenzo Barbero, assessore alla sicurezza e all’ambiente del Comune di Alba, che commenta con soddisfazione i risultati, positivi e sperati, che sono stati resi noti alcuni giorni fa (leggi articolo).



«Di fronte a questi traguardi - continua il giovane assessore - che parlano di una diminuzione della quantità di indifferenziato con conseguente crescita delle raccolte differenziate, si va verso una diminuzione della spesa per lo smaltimento e ad una possibilità di investire i soldi avanzati in altri ambiti. Il dato importante, che sottolinea come la comunicazione che abbiamo fatto sia stata ben recepita dagli albesi, è che, dopo solo quattro mesi dall’introduzione della nuova raccolta, ben l’80% dei cittadini abbia ritirato il sacchetto per l’indifferenziato».

E si pensa già a come migliorare: «Stiamo già valutando come introdurre altri accorgimenti, soprattutto per invogliare il restante 20% della popolazione che non ha ancora ritirato il sacchetto per l’indifferenziato e sensibilizzare ai vantaggi che questo comporta per il proprio nucleo familiare e la comunità. L’obiettivo è quello di arrivare ad essere in linea con i parametri di Legge per il rapporto Kg di rifiuti/abitante singolo. Comunque questo primo importante passo è stato fatto: ora continuiamo così per rendere Alba una città sempre più attenta all’ambiente ed al riciclo dei rifiuti».