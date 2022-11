Fossano e la comunità di San Simone in Brasile danno l'addio al missionario Padre Luigi Bruno

Mellea di Fossano e l'intera comunita cristiana cittadina, insieme alla sua comunità di adozione in Brasile, danno l'addio a Padre Luigi Raimondo Bruno.



Classe 1942, fu ordinato sacerdote nel 1967 e due anni dopo partì in missione per il Brasile, paese che lo ha ospitato per ben cinquantatré anni, fino al giugno scorso, quando è rientrato in Italia per problemi di salute, prendendo dimora presso la Casa del Clero di Fontanelle di Boves.



Come detto la sua vita pastorale si è svolta prevalentemente in Sud America e la sua parrocchia storica nel cuore del Brasile fino a pochi mesi fa è stata quella di San Simone, comunità della periferia nordovest di Rio de Janeiro.



Un tessuto sociale estremamente povero, sfruttato e difficile, permeato però dai tanti progetti di solidarietà ideati e realizzati in mezzo secolo di attività da don Bruno insieme ai tanti collaboratori, perlopiù laici.



La maggior parte dei percorsi di aiuto e sostegno sono stati destinati a infanzia e adolescenza, le età più a rischio nei contesti alienanti delle sterminate periferie del Brasile, piccole ma efficaci risposte alla fame di cibo e alla fame di conoscenza, la costruzione di un'alternativa per migliaia di giovani.



Don Bruno era riuscito a creare una rete di solidarietà che aveva coinvolto la comunità fossanese in molti progetti a favore della sua comunità sudamericana, non ultimo quello relativo alle adozioni a distanza.



Indubbiamente Padre Luigi ha vissuto il Vangelo in senso concreto e intimamente correlato alla sua attività di aiuto al prossimo per tutta la sua vita pastorale e anche per questo, oltre che per il suo carisma, lascia un immenso vuoto materiale in Brasile e spirituale, e di ispirazione nella comunità fossanese.



Tanti i messaggi di cordoglio sui social:



"Oggi sei partito per partecipare al banchetto nel regno del Signore. Qui c'è la nostalgia e i tuoi insegnamenti".



"Un essere umano meraviglioso come te ci fa credere nella pace e in un mondo più giusto. Sogniamo insieme agli amici giorni migliori".



"A Dio Padre Luigi Bruno! Avresti ancora voluto tornare nel tuo Brasile, ma la malattia non te lo ha più permesso! Il Signore ti accolga e la Madonna ti custodisca per sempre".



Giovedì 10 novembre, alle ore 20, verrà recitato il rosario in suffragio di padre Bruno nella chiesa di Mellea, mentre le esequie si terranno venerdì 11 novembre alle 15 nella parrocchiale di Centallo e verranno trasmesse in streaming sul canale YouTube della Diocesi.