MEMO4345 fa il pieno di visitatori nel primo anno di attività e pensa al futuro

1.110 ore totali di apertura, di cui 875 al pubblico e 235 su prenotazione. 4.224 visitatori accolti, di cui il 62% (ben 2.627) con visita guidata e il restante 38% (1.597) per la fuizione libera.

Sono i numeri del primo anno di attività a MEMO4345, il percorso multimediale storico-didattico nella ex Chiesa di Sant'Anna che dà voce al Memoriale della Deportazione di Borgo San Dalmazzo.

A presentare i dati in conferenza stampa c'era tutto il Comitato tecnico-consultivo dello spazio: Adriana Muncinelli, storica e curatrice dell’allestimento; Gigi Garelli, direttore dell’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea di Cuneo; Mirella Foà Cavaglion, della Comunità Ebraica – sezione di Cuneo, e Alessandra Soncin, nipote di Andreina Blua che aiutò e protesse la famiglia Horowitz nel 1943/44. A presiedere il Comitato Roberta Robbione, sindaca di Borgo San Dalmazzo, coadiuvata dall’assessore alla Cultura, Michela Galvagno.

All'incontro erano presenti anche Daniela Salvestrin, direttore dell'ATL del Cuneese e Roberto Bianco, incaricato da ATL per le visite guidate.

“Dopo un lungo lavoro di ricerca, ristrutturazione e allestimento il 5 settembre 2021 è stato inaugurato questo percorso che è megafono della storia passata, cartina che ci aiuta a interpretare il presente e anche il futuro. Ecco perchè, come amministrazione, abbiamo sentito il bisogno di tenere la barra dritta sulla Memoria e avere una consulenza tecnico scientifica per sviluppare e selezionare il proseguo delle attività di MEMO4345”, ha esordito la sindaca Robbione.

Tra le iniziative in programma spicca l'incontro con Lidia Maksymowicz, attivista e scrittrice polacca sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz dove fu deportata quando non aveva ancora compiuto tre anni. Verrà ospitata a MEMO4345 in una data ancora da definirsi in base ai suoi impegni. Autrice, insieme a Paolo Rodari, del libro “La bambina che non sapeva odiare”. È cattolica e finì nel campo di concentramento perchè la sua famiglia si schierò contro il Nazismo. In molti la ricorderanno come la signora a cui il Papa baciò il numero tatuato sul braccio: testimonianza forte di come sia riuscita ad elaborare questo grande trauma nella vita, nonostante gli esperimenti di Josef Mengele subiti quando aveva appena 3 anni.

Le date dei prossimi appuntamenti sono stati elencati dall'assessora Michela Galvagno: “Anzitutto lunedì 21 novembre il percorso sarà aperto al pubblico dalle 14.30 alle 18.30 per un pomeriggio di fruizione libera e la sera ci sarà l'incontro 'I bambini deportati dal campo di Borgo San Dalmazzo' a cura di Adriana Muncinelli, per celebrare l'anniversario della prima deportazione da Borgo avvenuta il 21 novembre 1943. Poi sarà organizzato un incontro con il Parco Alpi Marittime il 24 novembre. Il 22 gennaio si terrà la tradizionale marcia dei lumini. Il 6 marzo la giornata in memoria dei Giusti e poi nel novembre 2023 celebreremo l'anniversario degli 80 anni”

Adriana Muncinelli ha quindi raccontato le motivazioni che l'hanno spinta a organizzare una serata sulla deportazione dei bambini: “Ci concentreremo sui 63 bambini al di sotto dei 14 anni che furono deportati da Borgo, il più piccolo aveva appena 2 mesi, sei avevano meno di 1 anno. Come minimo dobbiamo ricordare i nomi di questi bambini e a familiarizzare con loro per restituire loro la Memoria. Racconterò anche la storia di un bambino di 8 anni, salvatosi dalla deportazione ma rinchiuso nel manicomio di Racconigi per aver avuto una crisi epilettica appena giunto a Borgo”.

A mettere anima e cuore nel progetto MEMO4345 è stato sicuramente l'ATL del Cuneese. Lo spiega il direttore Salvestrin: “Quando l'amministrazione di Borgo ci ha interpellati, siamo stati subito onorati ma anche un po' spaventati. Questo è un percorso dove chi entra, non esce allo stesso modo. Alla fine ci si vede anche riflessi allo specchio e ci si interroga. Era necessario prendere molto seriamente la questione, dunque abbiamo affidato la cura elle visite guidate a Roberto Bianco che ha letteralmente adottato MEMO4345”.

“Quando hai alle spalle una squadra così non puoi che lavorare bene – fa eco Roberto Bianco ricordando i numeri -: 235 ore su prenotazione di cui il 75% sono aperture per le scuole. Un dato che ci fa capire lo sforzo e la validità del percorso che permette vari livelli di narrazione. 4224 le persone che hanno visitato lo spazio, di cui 62% hanno effettuato la visita guidata che dura 1 ora e mezza più mezz'ora di fruizione dello spazio. Quindi il percorso ha funzionato e incontrato l'approvazione del pubblico. La visita guidata è infatti il vero cuore di questo spazio. Pensiamo che la visita dura ben 3 ore per i ragazzi più giovani a cui viene proposta anche un'attività didattica in base all'età. Sembra tanto ma c'è stato il caso di una classe dell'Itis Vallauri che ha persino rischiato di perdere il treno perchè continuava a porre domande. Numeri che ci fanno ben sperare per l'anno prossimo”.

Sul progetto scuole verrà poi aggregata l'offerta Conitour, aggiungendo la possibilità di visitare anche Casa Galimberti a Cuneo, il tour della Resistenza a Cuneo, il Museo dell'abbazia a Borgo, la centrale Enel a Entracque e la Borgata Paraloup a Rittana.

A chiudere gli interventi, Gigi Garelli, direttore dell’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea di Cuneo: “Come Istituto siamo nati 60 anni fa per custodire e valorizzare la Memoria. Accanto al compito culturale c'è anche quello militante di costante collegamento fra passato e presente. L'aver dato avvio decenni fa alla scoperta di questa vicenda, averla incentivata e sostenuta, e pensare che oggi è nelle mani giuste, ci rassicura. Questa è una realtà in sintonia con le nostre finalità”.