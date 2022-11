Nasce White View, associazione culturale che si occupa di arte visiva contemporanea

Riunire un gruppo di artisti visivi, il cui sguardo e la cui poetica siano in relazione con la montagna, organizzare e curare eventi che ne sostengano e diffondano il lavoro, promuovendo nel contempo le straordinarie peculiarità dell’ambiente naturale valdostano: sono questi gli obiettivi dell’associazione culturale White View, nata ad Aosta all’inizio del 2022 dall’incontro tra l’imprenditore e collezionista d’arte aostano Andrea Nicola e l’artista Marco Bettio.

“Il progetto vuole essere uno stimolo culturale che, partendo dal massiccio del Monte Bianco, si apre verso l’intero arco alpino – spiega Marco Bettio, direttore artistico e presidente dell’associazione culturale – per dare un nuovo impulso al collezionismo d’arte contemporanea nella nostra regione”.



Altro importante obiettivo dell’associazione, rivolto tanto al mondo dell’arte quanto alla società civile, prevede specificatamente la possibilità di realizzare incontri, talk e tavole rotonde che, attorno al binomio arte contemporanea-montagna, affrontino tematiche importanti per il territorio come salvaguardia dell’ambiente, tradizioni, impresa, innovazione, sviluppo sostenibile, ecologia, cultura e istruzione, con particolare attenzione alle realtà che abitano le terre alte, come le guide alpine o il mondo dello sci.

“L’auspicio è di poter divenire nel tempo un referente nel dibattito culturale per ciò che riguarda le tante realtà della montagna, non solo nell’ambito delle arti visive”, sottolinea Bettio.

L’’associazione è nata anche per contribuire alla nascita di un mercato dell’arte più strutturato in Valle d’Aosta, attraverso la commercializzazione delle opere degli artisti non solo valdostani coinvolti nel progetto, visibili fisicamente negli eventi espositivi temporanei e anche on line, grazie al sito internet, attualmente ancora under construction, dove poter trovare immagini delle opere e informazioni sugli artisti, oltre agli eventi legati all’associazione e ai suoi membri.