“Nonni, missione possibile”: un convegno all’Associazione Commercianti Albesi

​Martedì 15 novembre, alle ore 20.30 presso la Sala Alba dell'Associazione Commercianti Albesi, avrà luogo un incontro dal titolo “Nonni, missione possibile – La sfida di essere nonni in un mondo di relazioni complesse”.



​Il ruolo dei nonni nella società è profondamente cambiato negli ultimi anni, soprattutto in relazione all'aumentata aspettativa di vita e al compito di cura dei nipoti, in famiglie dove spesso entrambi i genitori lavorano.



​La serata, organizzata dal Gruppo Senior 60+ aderente all'Associazione Commercianti Albesi, vedrà come ospiti due esperte: Giuliana Ferreri, psicologa e psicoterapeuta familiare, mediatore familiare e sociale, e Nicoletta Musso Oreglia – già in passato all'ACA per alcune conferenze – mediatrice familiare e consulente in sessuologia.



​«Siamo consapevoli che i nonni hanno un ruolo fondamentale negli equilibri delle famiglie e della società. Mai come oggi, queste figure assolvono a compiti importanti, soprattutto in relazione ai nipoti – afferma il presidente del Gruppo Senior 60+, Battista Marolo – ma a volte mancano loro gli strumenti per affrontare la complessità delle relazioni del mondo contemporaneo».



​«Il Gruppo Senior 60+ aderente all'ACA ha al suo attivo iniziative inerenti il benessere della popolazione anziana – spiega il presidente Aca Giuliano Viglione –. Recentemente ha svolto uno screening cardiologico in collaborazione con il Poliambulatorio San Paolo e oggi, con questo convegno, affronta temi di natura pratica, ma anche psicologica della vita di tutti i giorni».



​L'ingresso all'incontro è libero, ma è consigliabile segnalare la propria partecipazione alla Segreteria generale ACA, tel. 0173/226.611, e-mail segreteria@acaweb.it.