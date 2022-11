Partita anche a Fossano la campagna di raccolta firme dei Radicali: "La Granda si muove"

É partita anche a Fossano mercoledì 9 novembre l'attivitá di raccolta firme dell'Associazione Radicali Cuneo - Gianfranco Donadei insieme a +Europa Provincia Granda e all'Associazione ApertaMente.



Oltre a Cuneo e Alba infatti, anche nella città degli Acaja il collettivo propone alla cittadinanza due petizioni popolari raggruppate, insieme ad una terza, proposta solamente nel capoluogo, sotto la sigla "La Granda si muove"



In particolare i fossanesi hanno la possibilità di sottoscrivere la richiesta per una apertura più democratica degli strumenti comunali di partecipazione diretta e e la richiesta della istituzione di una sala del commiato laica.



Petizione democrazia: anche a Fossano gli strumenti comunali di democrazia sono praticamente inaccessibili. Si propone: la riduzione del numero di firme da raccogliere per proposte e referendum, l'introduzione della firma digitale, la riduzione del quorum per i referendum e l'introduzione dei referendum propositivo e abrogativi.



Sala del commiato: Fossano é una delle città della Granda in cui manca completamente una sala del commiato per funerali laici. Si propone l'istituzione di una sala del commiato comunale.



Le due petizioni potranno essere firmate dai fossanesi tutti i mercoledì mattina dalle 10 alle 12 presso il banchetto all'uopo allestito all'incrocio tra via Cavour e via Roma in area mercatale.



Alexandra Casu, referente per Fossano della campagna, ci spiega:"La prima mattinata di raccolta é andata discretamente, c'é curiosita. Il nostro obiettivo minimo é di cento firme su Fossano, ma confido che saranno di più."



E in seguito: il deposito presso il Comune e la parola spetterà alla amministrazione.