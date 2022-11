Peveragno, anche le sigle ambientaliste chiedono la revisione del progetto per il nuovo polo scolastico

Non smette di far discutere il progetto di realizzazione del nuovo polo scolastico di Peveragno in località tetto Vigna: dopo la presentazione, nelle ultime settimane, della raccolta firme con la richiesta di revisione del progetto nell'ottica del riutilizzo degli stabili già esistenti nel centro del paese invece della costruzione ad hoc in un'area più periferica, anche le sigle ambientaliste della provincia si sono schierate a favore della protesta.

Pro Natura Cuneo, Lipu Cuneo, Legambiente Cuneo, Cuneo Birding e Italia Nostra Cuneo hanno infatti prodotto una lettera sostenendo le richieste degli oltre 700 residenti peveragnesi in disaccordo con il progetto: "Inaccettabile il nuovo consumo di suolo - hanno detto - , risorsa primaria da tutelare".

"Chiediamo all'amministrazione comunale di rivedere il progetto, puntando al recupero dell’esistente, azione che dovrebbe diventare prassi abituale e inderogabile a tutela del suolo il cui consumo è una piaga che continua inarrestabile nel nostro Paese (come documenta e certifica ogni anno l’ISPRA)" si legge nella lettera. "Il recupero nella fattispecie comporterebbe anche altri indubbi vantaggi ambientali, quali minore consumo energetico e minore inquinamento atmosferico legato all’ubicazione dell’attuale struttura scolastica, più facilmente raggiungibile da molte utenze senza l’uso di mezzi privati a motore".

In conclusione, le sigle si dicono disponibili a un confronto aperto con l'amministrazione comunale.