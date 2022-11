Saluzzo guarda alla "Mobilità in Europa": un evento dedicato ai giovani e ai viaggi oltre i confini nazionali

Grazie alla collaborazione tra l’Agenzia Piemonte Lavoro - Centro per l’Impiego di Saluzzo, Eures Piemonte e il Centro Europe Direct di Cuneo, i giovani del territorio saluzzese, ma non solo, potranno passare un pomeriggio alla scoperta delle opportunità offerte dall’Unione europea per viaggiare e fare esperienze lavorative, di volontariato o di stage in uno degli Stati membri del “vecchio continente”.



L’incontro “La mobilità in Europa”, rivolto ai giovani fino ai 35 anni, avrà luogo lunedì 14 novembre alle 14.30 presso la Sala Laboratorio de “Il Quartiere”, che si trova all’interno della Ex-Caserma Musso di Saluzzo.



Interverranno Paolo Caraccio, referente dello spazio giovani “Il Quartiere”, Manuel Manuedda e Valentina Pollano di Eures Piemonte, Valentina La Placa dell’agenzia formativa Agenform e il Centro Europe Direct di Cuneo per offrire una panoramica ricca di testimonianze e spunti utili sul tema della mobilità europea.



Verrà inoltre dato ampio spazio alle domande con l’obiettivo di fornire maggiore chiarezza ai giovani del territorio e per aiutarli a superare i dubbi legati alla partenza per un’esperienza di mobilità, spesso resa possibile anche grazie alle agevolazioni economiche offerte dall’Unione europea a sostegno di queste iniziative.



Data la capienza limitata della sala è richiesta la prenotazione al numero 0175.42732 oppure scrivendo all’indirizzo preselezione.cpi.saluzzo@agenziapiemontelavoro.it.

L’evento è patrocinato dal Comune di Saluzzo.