Senato, Bergesio (Lega): “Porterò avanti l’incarico con impegno e buonsenso”

“Continuerò a lavorare con ancora più impegno per le famiglie e le imprese italiane. Profonda gratitudine per l’incarico di grande responsabilità che mi è stato assegnato. In questo momento di estrema difficoltà per il nostro Paese, cercherò di meritare la fiducia che mi è stata accordata, ascoltando con attenzione le istanze del territorio, collaborando con i colleghi e portando avanti le proposte della Lega con passione, realismo e buonsenso, qualità che da sempre caratterizzano noi piemontesi”.

Lo dichiara in una nota il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, eletto oggi Vicepresidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare a Palazzo Madama.