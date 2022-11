Mondovì stanzia 60mila euro per sostenere le realtà sportive

Un'iniezione di fiducia per le associazioni sportive di Mondovì.

L'amministrazione, come anticipato nel corso dell'ultimo consiglio comunale (leggi qui), ha stanziato 60mila euro da destinare a fondo perduto alle realtà sportive locali per sostenerle contro i rincari energetici.

Ieri sera, mercoledì 9 novembre, l'assessore allo sport Alessandro Terreno ha voluto illustrare la misura e confrontarsi direttamente con i rappresentanti delle associazioni sportive in un videocollegamento.

"Dopo la pandemia si pensava che il peggio fosse passato - ha ricordato Terreno - invece, con i rincari energetici, è arrivata una sfida ancora più gravosa da affrontare. Come comune ci siamo dati l'obiettivo di realizzare un intervento che fosse il più possibile diretto e concreto".

La misura, che verrà approvata in Giunta nelle prossime ore, è strutturata in quattro parti, in modo da includere tutte le società e le associazioni sportive che operano a Mondovì.

In dettaglio in bando prevede quattro assi di intervento:

ASSE 1

SOSTEGNO STRAORDINARIO SPESE UTENZE NON DOMESTICHE PER A.S.D/SOCIETA' SPORTIVE CON PROPRIA SEDE PRIVATA

OGGETTO CONTRIBUTO: Il contributo comunale è destinato al sostegno delle spese relative ai consumi delle utenze non domestiche (gas e/o energia elettrica) presso impianti sportivi di proprietà privata gestiti da a.s.d./s.s.d.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA: Enti privati senza fini di lucro, aventi quali finalità statutarie la promozione, la diffusione e la pratica dell'attività sportiva, la gestione di impianti sportivi.

PERIODO DI RIFERIMENTO: I consumi delle utenze non domestiche in base ai quali sarà determinato l'ammontare del contributo dovranno essere relativi al periodo 1 gennaio 2022 - 31 agosto 2022.

DOTAZIONE FINANZIARIA: 25.000,00 €

MODALITA' DI EROGAZIONE: L'importo del contributo da erogare ai beneficiari verrà quantificato in maniera percentuale sulla somma spesa per i consumi relativi al periodo 1 gennaio 2022 - 31 agosto 2022 fino ad un massimo del 40% delle stesse.

NB: La partecipazione alla misura di sostegno in argomento comporta l'impossibilità a presentare istanza di finanziamento a valere sull'asse 2 e sull'asse 3.

ASSE 2

SOSTEGNO STRAORDINARIO SPESE UTENZE NON DOMESTICHE PER GESTORI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE

OGGETTO CONTRIBUTI: Il contributo comunale è destinato a sostenere le spese relative ai consumi delle utenze non domestiche (gas e/o energia elettrica) afferenti aqli impianti sportivi di proprietà comunale da parte dei soggetti concessionari degli stessi.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA: Enti privati senza fini di lucro, aventi quali finalità statutarie la promozione, la diffusione e la pratica dell'attività sportiva, la gestione di impianti sportivi.

PERIODO DI RIFERIMENTO: I consumi delle utenze non domestiche in base ai quali sarà determinato l'ammontare del contributo dovranno essere relativi al periodo 1 gennaio 2022 - 31 agosto 2022.

DOTAZIONE FINANZIARIA: 15.000,00 €

MODALITA' DI EROGAZIONE: Il contributo è destinato alla parziale copertura delle spese sostenute nell'entità massima del 30%.

NB: La partecipazione alla misura di sostegno in argomento comporta l'impossibilità a presentare istanza di finanziamento a valere sull'asse 1 e sull'asse 3.

ASSE 3

SOSTEGNO STRAORDINARIO RIPRESA ATTIVITA' SPORTIVA POST

COVID UTILIZZATORI PALESTRE

OGGETTO CONTRIBUTI: Il contributo comunale è destinato a sostenere la ripresa dell'attività sportiva svolta nel settore giovanile (5 - 18 anni) presso le palestre di proprietà comunale e/o provinciale site nel territorio cittadino.

provinciale site nel territorio cittadino. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA: Enti privati senza fini di lucro, aventi sede legale nel Comune di Mondovi ed operanti sul territorio cittadino, gestori e/o utilizzatori delle palestre provinciali (Palamanera, Palaitis, Baruffi femminile, Baruffi maschile) e comunali (Polo scolastico, Borgo Ferrone, Anna Frank, Trigari, Calleri, Cordero), in regola con il pagamento delle tariffe.

PERIODO DI RIFERIMENTO: 1 gennaio 2022 - 31 Agosto 2022

DOTAZIONE FINANZIARIA: 10.000,00 €

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO:

L'importo del contributo da erogare ai beneficiari verrà quantificato ripartendo la quota della dotazione disponibile pari ad € 10.000,00 in parti uguali tra tutti i soggetti concorrenti.

ASSE 4



EVENTI IN AMBITO SPORTIVO

OGGETTO CONTRIBUTO: Il contributo comunale è destinato a sostenere l'organizzazione e la realizzazione di progetti, iniziative, attività ed eventi sportivi.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA: Enti privati senza fini di lucro, aventi quali finalità statutarie la promozione, la diffusione e la pratica dell'attività sportiva. Gli Enti di cui sopra devono avere sede legale nel Comune di Mondovì ed essere operanti sul territorio cittadino.

LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL' INIZIATIVA: Le iniziative devono essere realizzate nel territorio del Comune di Mondovi nel periodo 1 gennaio - 31 ottobre 2022. Per le iniziative facenti capo a discipline sportive che, per loro natura, si svolgono all'aperto su aree estese è ammesso lo svolgimento sul territorio di altri comuni, purché l'apertura e/o la chiusura della manifestazione avvengano nel territorio di Mondovì.

DOTAZIONE FINANZIARIA: 10.000,00 €

"Le realtà sportive sono fiore all'occhiello della nostra città - ha sottolineato Terreno - e per questo come amministrazione vogliamo sostenervi in questo difficile periodo. Sarà quindi nostra cura aiutarvi anche per la compilazione del bando, con il supporto degli uffici. Per qualsiasi necessità non esitate a contattarci, le difficoltà le affronteremo insieme".