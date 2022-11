Cade da un ponteggio in via Bisalta a Cuneo, operaio di 53 anni in codice rosso

Un operaio di 53 anni, A.R., è caduto da un ponteggio in frazione Borgo San Giuseppe di Cuneo. L'infortunio sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 10 novembre, in via Bisalta, all'altezza del civico 6.

Secondo le informazioni in nostro possesso, l'uomo stava rimuovendo il tetto in eternit da un garage, quando - per ragioni in via di accertamento - è caduto dal ponteggio.

Immediato l'intervento di ambulanza e polizia. Sul posto anche i tecnici dello Spresal per i rilievi del caso.

L'uomo, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato all'ospedale Santa Croce in codice rosso. Era in stato cosciente.

Di incidenti sul lavoro si discuterà a Cuneo il 25 novembre, nello Spazio incontri della Provincia, in occasione degli Stati generali della salute e sicurezza sul lavoro, convocati dai sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil.