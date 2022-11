Credito cooperativo, Bergesio (Lega) chiede a gran voce la riforma

"La necessità di sostenere le nostre pmi e le famiglie, deve condurre rapidamente a una riforma del credito cooperativo. Segnali di attenzione sulla situazione del sistema bancario e, in particolare, proprio del mondo delle banche di credito cooperativo, sono arrivati ieri, in occasione della discussione della nota di aggiornamento al Def in aula al Senato. Il tema della liquidità diverrà sempre più attuale a seguito degli interventi della BCE con l’aumento dei tassi di riferimento. Aumenti che si sono già fatti sentire sulle condizioni delle erogazioni del nostro sistema bancario per famiglie e imprese".



Così in una nota il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio.



"Il tema delle moratorie di sistema dovrà quindi essere riproposto con decisione. Un meccanismo di garanzie incrociate, sostitutivo delle capogruppo, con autonomie decisionali decentrate a livello territoriale e il ritorno alla vigilanza della Banca d’Italia è oggi quanto più indispensabile ed urgente".