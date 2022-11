Opzioni binarie: una guida per conoscerle meglio

Chi si interessa di trading finanziario, anche solo per curiosità, ha con ogni probabilità sentito parlare molto spesso di opzioni binarie (dette anche opzioni digitali) e di trading binario, uno strumento finanziario che ha destato un crescente interesse negli ultimi anni.

In questo articolo cercheremo, in modo semplice e piuttosto pratico, di illustrare le caratteristiche di questo strumento.

Prima di farlo, però, è corretto ricordare che l’ESMA (European Securites and Markets Authority), ovvero l’autorità finanziaria principale dell’Unione Europea, ha stabilito il divieto per tutti gli investitori privati non professionisti (i cosiddetti trader retail, cioè operatori alle prime armi che operano con capitali limitati) di fare trading con le opzioni binarie; ciò significa che il trading binario è riservato soltanto ai trader professionali. Dopo le regole decise nel 2018 dall’ESMA non è più tanto semplice capire come fare trading con le opzioni binarie; le regole sono infatti molto rigide.

Comunque sia, questo articolo può essere molto utile, a scopo meramente informativo, anche per un trader retail.

Cosa sono esattamente le opzioni binarie e come funzionano ?

Le opzioni binarie sono prodotti finanziari derivati; con questa espressione si fa riferimento a prodotti finanziari che con possiedono un proprio valore intrinseco, ma che, come suggerisce la terminologia, lo derivano dall’andamento di altri asset finanziari (detti asset sottostanti).

Sono diversi gli asset finanziari su cui può essere condotto il trading delle opzioni binarie; fra i principali si ricordano:

· azioni

· criptovalute

· indici azionari

· materie prime

· obbligazioni

· ecc.

Con le opzioni binarie il trader punta a ottenere un determinato profitto dall’aumento o dalla riduzione del prezzo dell’asset scelto, a prescindere dal valore intrinseco di quest’ultimo.

Cerchiamo a questo punto di capire a grandi linee come funziona il trading delle opzioni binarie; chi non è addentro ai meccanismi del trading può farsi un’idea di massima pensando a una scommessa su una partita di calcio: se riteniamo che la squadra X vincerà la partita, puntiamo sulla sua vittoria; se la nostra previsione si è rivelata corretta, otterremo un profitto che può essere anche piuttosto alto; se, invece, la nostra previsione si è rivelata sbagliata (la squadra X ha perso la partita), avremo perso tutto l’importo che abbiamo scommesso.

Le opzioni binarie funzionano pressappoco nello stesso modo; il trader:

· sceglie il broker con cui operare

· sceglie un determinato asset finanziario (azioni, materie prime ecc.)

· fa una previsione sul futuro andamento dei prezzi dell’asset scelto (al rialzo oppure al ribasso)

· sceglie il momento di scadenza dell’opzione binaria

· sceglie l’importo dell’investimento che intende effettuare

· avvia lo scambio ed entra nel mercato a un determinato prezzo

· attende che si arrivi al momento della scadenza dell’opzione.

A questo punto il prezzo sarà superiore oppure inferiore a quello del momento in cui si è avviato lo scambio; se la previsione è stata corretta, il trader otterrà un determinato guadagno; in caso contrario, l’intero importo investito sarà andato perduto.

Le scadenze delle opzioni binarie

Il concetto di scadenza è fondamentale nell’ambito del trading binario; tutti i contratti di opzioni binarie, infatti, terminano dopo un periodo di tempo ben definito (tempo di scadenza); quindi, quando si effettua la previsione al rialzo o al ribasso si deve avere ben presente il tempo di scadenza; le classiche scadenze delle opzioni binarie sono le seguenti:

60 secondi 5 minuti 15 minuti 30 minuti 1 ora 24 ore

Comunque sia, le scadenze dipendono soprattutto dal broker con il quale si è deciso di effettuare la negoziazione; si può andare da poche ore ad alcuni mesi.

Esiste anche la possibilità per il trader di scegliere una scadenza ben precisa (opzioni binarie builder).

Opzioni binarie: pro e contro

Quali sono i principali pro e contro delle opzioni binarie?

I principali pro del trading binario sono la semplicità (è sufficiente scegliere un asset finanziario e fare una previsione sul prezzo al rialzo o al ribasso alla scadenza prestabilita), rendimenti elevati (il rendimento – pay off - delle opzioni binarie può essere particolarmente elevato), rischio limitato al capitale investito.

I principali contro del trading binario sono la volatilità del mercato (i prezzi degli asset finanziari possono variare in modo improvviso e difficilmente prevedibile), il rischio di operare con broker truffaldini (purtroppo esistono broker non affidabili che non operano con trasparenza e onestà).

Vale la pena ricordare che la gran parte dei broker offre dei conti demo dove è possibile fare pratica investendo denaro virtuale.

Una cosa importante da ricordare è che il trading finanziario può regalare grandi soddisfazioni, ma non è una cosa da prendere alla leggera; occorre studiarlo a fondo, cercare di capirne i meccanismi ed è sempre consigliabile investire cifre che, in caso di perdita, non mettano a repentaglio la propria stabilità finanziaria.