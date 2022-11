Alessia Rittano vince il concorso Miss Provincia Granda

Dal 3 al 6 novembre si è svolta la prima edizione di Miss Provincia Granda in una location da favola, su Costa Fortuna, di Costa Crociere (tratta Savona/Barcellona/Marsiglia).

14 ragazze finaliste le quali hanno vinto ognuno una tappa nell’estate scorsa a cui poi sono state abbinate 14 città della provincia di Cuneo, tutto questo voluto proprio a sottolineare la promozione del territorio cuneese anche al di fuori della Regione Piemonte.

Il Direttore Artistico della Kermesse Mario Piccioni ha proclamato lo scorso sabato 5 novembre, insieme alla conduttrice Daniela Busso, la vincitrice del concorso Alessia Rittano, ragazza solare e genuina che rappresentava la città di Busca (CN).

Al secondo e terzo posto si sono posizionate Arianna Risso (rappresentava Savigliano) e Alessia Dumbrava (per la città di Alba).

L'organizzatore Mario Piccioni "Nella magica serata sono state anche assegnate altre fasce a sottolineare l’evento molto sentito e ben strutturato. Oltre a fare un plauso agli sponsor intervenuti citiamo l’agenzia Robe di Viaggio che ha coordinato il tutto con maestria ed è doveroso ringraziare tutti i collaboratori: per la coreografia, Mara Ghione; lo staff di Granda Led video e dirette live per le foto Fabio Isoardi per la musica Pietro DJ Manu e Pino Colucci e per finire tutto il folto gruppo di 120 sostenitori che ci ha seguito e dato una grande carica".

Visto il successo ottenuto vi diamo appuntamento alla prossima edizione Miss Provincia Granda 2023 con un sacco di novità!