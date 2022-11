Anche l’Atl del Cuneese all’Eicma di Milano per promuovere il turismo su due ruote [VIDEO]

L’ATL del Cuneese, l’azienda turistica locale promotrice delle iniziative turistiche in provincia di Cuneo è presente con uno stand all’Eicma (l’esposizione internazionale ciclo motociclo e accessori) di Milano, la fiera che da martedì 8 a domenica 13 novembre raccoglie tutti gli appassionati nella più importante rassegna espositiva mondiale di riferimento per le due ruote a motore. Rappresenta il tool di marketing di ANCMA, l’Associazione Confindustriale di categoria della quale fanno parte le più prestigiose aziende dell’industria.

EICMA, sin dalla sua prima edizione del 1914, si svolge a Milano e si conferma come l’evento più visitato al mondo per numero di Espositori, Visitatori, Operatori e Stampa a livello internazionale.

Tra gli eventi collegati al motociclo verrà promosso l’Agnello Treffen il motoraduno più alto d’Europa alle pendici del Monviso dove centauri da tutto il continente si raduneranno ai piedi del Colle dell’Agnello in altissima valle Varaita. In programma dal 20 al 22 gennaio 2023.



Presenti nello spazio allestito nella manifestazione milanese l’associazione per il turismo Outdoor “WOW” e l’Atl di Langhe Monferrato e Roero.

A promuovere questo spazio Paolo Bongioanni (Consigliere Regionale e Consigliere del comitato per lo sviluppo outdoor in provincia di Cuneo), Rino Fissore, Organizzatore Motoraduno Invernale Agnellotreffen, Massimo Longhi, ATL del Cuneese, Elisabetta Bussolino dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Beppe Carlevaris Presidente di VisitPiemonte. Nell’intervista la parola ai presenti allo stand di Rho Fiere presenti oggi.