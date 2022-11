Tre aziende della Granda premiate nella tappa cuneese di Imprese Vincenti, il programma di Intesa San Paolo per la valorizzazione delle PMI [FOTO]

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 9 novembre, si è tenuto presso lo spazio Varco dell’auditorium di Cuneo la terza tappa del roadshow di Imprese Vincenti, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese.



Un appuntamento che ha avuto come parola chiave la ‘digitalizzazione’: nel corso dell'evento sono state presentate e successivamente premiate dieci imprese liguri e piemontesi di cui tre provenienti dalla nostra provincia.

Sono la Dino Bikes di Borgo San Dalmazzo, la Multitel Pagliero di Manta e la Roboplast di Vignolo. Appena fuori confine la Galup di Pinerolo, azienda guidata dal cherascese Giuseppe Bernocco.

Riconoscimenti fuori dalla Granda sono stati assegnanti alla Phase Motion Control di Genova, così come genovese è la storica Gismondi e la T. Mariotti. Premio ricevuto anche dalla Dragone di Castagnole delle Lanze in provincia di Asti, dalla Pastorfrigor di Terruggia e dalla Ramaplast di Castelnuovo Scrivia.

Questa edizione di 'Imprese vincenti’ è stata presentata lo scorso maggio: l’iniziativa ha raccolto un ampio interesse in tutta Italia grazie all’opportunità offerta alle imprese di essere inserite in programmi di accompagnamento alla crescita e di visibilità a livello nazionale realizzati da Intesa Sanpaolo e dai partner del progetto. Sono state ben 4.000 PMI, per un complessivo di 150.000 dipendenti e 35 miliardi di fatturato, ad autocandidarsi sul sito della Banca. La selezione ha visto la scelta ricadere su 140 realtà che hanno spiccato per investimenti in piani di rilancio e trasformazione secondo le direttrici indicate dagli obiettivi del PNRR. Valutati gli obiettivi relativi alla digitalizzazione e competitività, alla sostenibilità e transizione ecologica, all'innovazione, alla ricerca e istruzione, al welfare e alla salute. Tutte realtà imprenditoriali con una forte vocazione all’export e un fatturato estero che in media rappresenta il 70% del totale. Il programma di Imprese Vincenti è stato lanciato nel 2019. In questa edizione verrà data voce a quelle imprese che hanno superato la fase del Covid, che hanno accompagnato la ripresa del PIL e oggi si trovano a dover affrontare la crisi energetica e dunque ad investire ed accelerare scelte di sostenibilità e di innovazione.

La tappa cuneese arriva dopo quella di Milano e Torino. Il prossimo appuntamento sarà a Brescia e si toccheranno in totale 11 tappe, ciascuna con un tema specifico. Previsti anche due focus tematici: uno dedicato all’agribusiness, un’industria fondamentale che rappresenta circa il 17% del nostro PIL; l’altro alle imprese sociali e al terzo settore, che esprimono una componente essenziale dell’economia del Paese. Particolare attenzione è dedicata anche al turismo, un comparto che dopo aver sofferto molto gli effetti della pandemia si sta rivelando determinante per la ripresa italiana grazie anche a un’offerta rinnovata e orientata alla sostenibilità. Verrà infine organizzato un evento conclusivo di rilievo nazionale, rivolto a tutte le 140 Imprese Vincenti, che proporrà il confronto a più voci sui fattori di successo dell’imprenditoria italiana. Un punto di forza del programma Imprese Vincenti - che dal suo avvio nel 2019 ha raccolto 14.000 candidature e valorizzato circa 500 eccellenze, di cui circa 60 accompagnate nel percorso ELITE del Gruppo Euronext - risiede nella capacità di creare un ecosistema di attori di prim’ordine che sostengono le PMI nel loro processo di crescita. Insieme ai partner storici – Bain & Company, ELITE e Gambero Rosso, che metteranno a disposizione le loro competenze di advisory - si confermano Cerved, partner tecnico che collaborerà nell’analisi dei dati per la selezione delle Imprese Vincenti, e Microsoft Italia, che accompagnerà le PMI con formazione e servizi di supporto tecnologico per accelerare i percorsi di trasformazione digitale. Confermati anche Nativa, Regenerative Design Company che supporta le aziende in una radicale evoluzione verso modelli rigenerativi, e Circularity, società specializzata nello sviluppo di modelli di sostenibilità e di economia circolare, che affianca Intesa Sanpaolo nel supportare le PMI a sviluppare modelli di business con finalità ESG. Confermata anche la partnership di Coldiretti, che offre alle aziende operanti nell’agribusiness la propria esperienza per sviluppare percorsi di competitività e sostenibilità. Grazie agli strumenti per lo sviluppo di competenze su internazionalizzazione, circular economy, reti commerciali e cost management, le funzioni specialistiche di Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center accompagneranno i programmi di sviluppo di Imprese Vincenti offrendo quel supporto specialistico e strategico che fa di Intesa Sanpaolo un punto di riferimento non solo finanziario. «Oggi qui a Cuneo celebriamo le “Imprese Vincenti” dei nostri territori: - ha dichiarato Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo - è un’iniziativa quanto mai attuale, che la Banca promuove per il quarto anno consecutivo per ascoltare dalla viva voce degli imprenditori quali siano problemi e sfide da affrontare, in uno scenario quanto mai complesso e delicato; ma soprattutto per condividere il racconto prezioso di opportunità, soluzioni e strategie messe in atto per accelerare la crescita, investendo su digitalizzazione, sostenibilità ambientale, economica e sociale, innovazione, valorizzazione delle persone, che sono poi i filoni di sviluppo del PNRR e sono sempre più parte della cultura della piccola e media impresa italiana. Quelle che ospitiamo nel roadshow sono un’eccellente rappresentanza delle nostre PMI nei diversi settori, dall’agroalimentare alla meccanica, dal nautico alla gioielleria di alta gamma, ma tutte le nostre imprese meriterebbero un posto sul palco, perché sono il motore inarrestabile dell’economia italiana. La tappa odierna guarda in particolare al tema della transizione digitale: un concetto ampio e trasversale, che non vuol dire semplicemente utilizzare le nuove tecnologie, ma partire da queste per aprire al cambiamento e ripensare in modo creativo i modelli di business e di organizzazione, migliorare processi e prodotti, ridurre il proprio impatto ambientale, avere un impatto positivo sulla collettività, perfino rendere più attrattivo il territorio. Non c’è settore dell’industria e della manifattura che non ne sia coinvolto, e chi investe in questa direzione avrà gli strumenti per aumentare fatturato e competitività. Come prima banca italiana, ci sentiamo parte attiva di questo percorso: alle nostre imprese offriamo una rete di protezione e liquidità per fronteggiare la riduzione dei margini e ripararsi dal caro energia e materie prime; nel contempo guardiamo avanti fornendo consulenza, soluzioni finanziarie e ogni forma di supporto a progetti e investimenti strategici, verso cui le imprese piemontesi e liguri dimostrano grande attenzione, facendo leva sulla loro capacità di innovazione.»

Le “Imprese Vincenti” del Piemonte Sud e della Liguria Agroalimentare Galup Sede: Pinerolo (Torino). Azienda attiva nella produzione e commercializzazione all'ingrosso e al minuto di prodotti dolciari da ricorrenza. www.galup.it Dragone Sede: Castagnole delle Lanze (Asti). E’ una azienda leader nel settore delle macchine agricole. Dal 1963 lavora per progettare, costruire e commercializzare atomizzatori e trinciatrici per ogni tipo di coltura. Ad oggi l’impresa ricopre oltre 10mila metri quadri di capannone distinti in due zone produttive. Gli investimenti effettuati hanno permesso di verticalizzare la produzione generando la possibilità di fornire sempre maggior qualità sul prodotto finito grazie a servizi di progettazione, prototipazione e produzione. www.dragoneweb.com Meccanica: Dino Bikes Sede: Borgo San Dalmazzo (Cuneo). Dal 1920 Dino Bikes si occupa della produzione e del commercio di biciclette per bambino e per adulto (serie Aurelia). Nel corso degli anni l'azienda ha investito le proprie risorse mirando al miglioramento dei propri prodotti, ponendo sempre l'attenzione sulla sicurezza, sulla qualità, con un occhio di riguardo al design. Serietà e correttezza commerciale sono le caratteristiche che contraddistinguono Dino Bikes e che hanno contribuito in maniera sostanziale alla crescita e allo sviluppo dell'azienda, la quale è ormai riconosciuta come leader del settore in tutto il mondo. www.dinobikes.com Multitel Pagliero Sede: Manta (Cuneo). Il core business dell’azienda è la progettazione e produzione di un’ampia gamma di attrezzature per il lavoro aereo, vantando ad oggi un'esperienza più che cinquantennale nel campo dell'oleodinamica applicata ad apparecchi di sollevamento. In particolare, la società si è specializzata nella progettazione e produzione di piattaforme aeree autocarrate, cingolate ed antincendio. www.multitelgroup.com Phase Motion Control Sede: Genova. Nasce come centro di competenza nel settore dell’elettronica di potenza e del controllo dell’energia e si specializza in componenti e soluzioni elettroniche ed elettromeccaniche ottimizzate per un continuo miglioramento delle prestazioni nel campo dell’automazione. Sin dall’origine, l’attività si evolve in due aree: ideazione, simulazione, progettazione, industrializzazione di motori ed attuatori speciali per il controllo del movimento, ottimizzati tanto per il controllo elettronico quanto per il sistema meccanico azionato. www.phase.eu Stampa e Packaging: Ramaplast Sede: Castelnuovo Scrivia (Alessandria). Progetta e produce packaging in plastica per il settore della cosmetica con un proprio catalogo di vasi, flaconi, tubi e chiusure. Tutte le attività - design, progettazione e costruzione stampi, produzione, decorazione, logistica e spedizione - sono svolte internamente per assicurare ai clienti la massima attenzione e cura. L'azienda punta ai migliori standard di qualità, sicurezza sul lavoro, efficienza energetica e digitalizzazione. Negli ultimi anni si è dedicata alla ricerca di nuovi materiali, nuove forme e funzionalità per una migliore sostenibilità di prodotto e dei processi. www.ramaplast.it

Nautica

T. Mariotti Sede: Genova. E’ tra i leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera ultra luxury, con unità che hanno definito nuovi standard e anticipato di anni i competitor. Ha realizzato circa il 50% delle nuove navi da crociera ultra luxury presenti sul mercato. A conferma della comprovata expertise nella realizzazione di progetti pionieristici, il cantiere è stato scelto dalla compagnia Seabourn del Gruppo Carnival per la costruzione di due nuove navi da crociera expedition extralusso, destinate alle crociere antartiche. www.mariottiyard.it