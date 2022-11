Camera, due cuneesi vicepresidenti di Commissioni: Ciaburro (Difesa) e Gribaudo (Lavoro)

Le due deputate cuneesi, Monica Ciaburro (Fratelli d’Italia) e Chiara Gribaudo (Partito Democratico), sono state designate ieri vicepresidenti rispettivamente delle Commissioni Difesa e Lavoro.



A Montecitorio sette Commissioni sono presiedute da Fratelli d’Italia, quattro dalla Lega e tre da Forza Italia. Interessante annotare che la Difesa assume una connotazione fortemente cuneese. Monica Ciaburro, sindaco di Argentera, va infatti ad affiancare in Commissione il collega di partito Guido Crosetto, anch’egli cuneese, che della Difesa è ministro.



Per Chiara Gribaudo il Welfare-Lavoro si tratta di un settore che l’ha vista ricoprire ruoli di responsabilità di partito a livello nazionale.



Il deputato monregalese di Azione Enrico Costa farà invece parte della Commissione Giustizia, tema che ben conosce essendone responsabile nazionale ed avendo ricoperto in passato il ruolo di viceministro Guardasigilli.



Oggi, giovedì 10 novembre, verranno nominati i componenti delle Commissioni anche al Senato. Per il senatore cuneese leghista Giorgio Bergesio in predicato un posto nella IX Commissione, che, tra varie altre competenze, si occupa di Agricoltura.