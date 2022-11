A Revello 80mila euro per l'innovazione. Serviranno per un nuovo server e la digitalizzazione di pratiche comunali

Una cifra che si avvicina agli 80mila euro arriverà al comune di Revello per interventi legati alla digitalizzazione.

I fondi provengono dal ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale e rientrano in un pacchetto di stanziamenti legati alla misura “Servizi e cittadinanza digitale” finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Next generation Eu.

Con questi fondi il comune della Valle Po interverrà per la messa a punto del server comunale oltre all'archiviazione digitale di diverse pratiche di pubblica amministrazione.

Lo stanziamento di 79 mila e 922 euro è stato accolto favorevolmente dall’amministrazione: “Siamo molto contenti per questi fondi che arriveranno nel nostro comune" dichiara il sindaco di Revello Daniele Mattio.

“Il server comunale necessitava di un ripristino. Un contributo importante nell’ottica di una digitalizzazione a cui il nostro comune ambisce”.