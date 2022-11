Architettura per la scuola: nuovi istituti in Granda con i fondi PNRR, se ne parlerà a Mondovì

L’associazione culturale Orizzonti di architettura, in collaborazione con il comune di Mondovì ed il sostegno della BCC Pianfei e Rocca de Baldi, ha organizzato nel capoluogo monregalese una giornata dedicata all’architettura.



Sabato 19 novembre, a Mondovì Piazza nella Sala Ghislieri, si parlerà di architettura per la scuola in Piemonte, ieri ed oggi. Il tema del rinnovo del patrimonio edilizio della scuola in Italia è un argomento di grande attualità che vedrà molte risorse del PNNR confluire nel ripristino di strutture esistenti o nella costruzione di nuovi istituti. Tutelare il patrimonio costruito del 900, conservando gli edifici significativi, e riqualificando dove possibile l’esistente si affianca alla necessità garantire la qualità architettonica di nuove opere attraverso l’istituto del concorso di architettura. Per questo motivo l’associazione orizzonti di architettura si è adoperata ad invitare in provincia di Cuneo giovani professionisti di successo e al contempo riportare la testimonianza diretta degli autori del passato prossimo.



L’evento, che gode del il patrocinio della Provincia e dell’Ordine degli architetti,

vedrà invece la mattina, a partire dalle ore 10:00, dedicata allo studio di opere dell’architettura scolastica del dopoguerra.

Mondovì ha visto le firme di noti architetti quali lo studio Gabetti ed Isola (L’istituto Baruffi e l’EX convitto vescovile) e G.Raineri in collaborazione con L.Mammino L.Mamino (Asilo Borgo Ferrone).

Parleranno lo storico dell’architettura Leone Carlo Ghoddousi, lo stesso L. Mamino e si proietterà un’intervista all’architetto Aimaro Isola realizzata per l’occasione.



Nel pomeriggio a partire dalle 16:30 ci illustreranno il loro lavoro due studi di Torino, “BDR BUREAU” e “ARCHISBANG +” vincitori del progetto “Torino fa scuola” e “Ted’a” studio spagnolo che ha raggiunto grande fama internazionale negli ultimi anni.

Dalle 14:00 all3 16 sarà possibile visitare gli edifici presi in analisi .



La giornata si concluderà nelle sale EX-polo delle Orfane, oggi museo della stampa, con il vernissage della mostra “Modern Mondovì” che durerà ddue settimane

Studiando i disegni e le foto d’epoca si potrà gustare un aperitivo accompagnati dalla musica del gruppo New Candys .



L’evento è completamente gratuito è necessaria la registrazione alla seguente e mail : info@orizzontidiarchitettura.it L’evento non concede crediti formativi.



Ulteriori info su : sul nostro sito : www.orizzontidiarchitettura.it

Instagram : orizzonti_architettura