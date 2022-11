ASD Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo: sabato 19 novembre la tradizionale cena societaria di fine stagione

Sabato 19 novembre alle ore 19.30 presso l’Hotel Ristorante “Commercio” di Roccaforte Mondovì, località Norea, si terrà la tradizionale cena societaria dell' ASD Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo.

Nel corso della serata conviviale, farà gli onori di casa il presidente Fabio Boselli che traccerà un bilancio della stagione appena conclusa.

Buoni dal punto di vista tecnico, i risultati ottenuti dall’Atletica Mondovì Acqua - S. Bernardo, culminato con il bronzo italiano di Adele Roatta sulla strada (e relativa convocazione in azzurro), e soprattutto da quelli a livello societario con la prima volta di una finale nazionale in un campionato di società femminile grazie alle Allieve, i 13 titoli regionali e gli innumerevoli provinciali.

Con un trend di tesserati costantemente in crescita che va a raggiungere le 550 unità tra tutte le categorie, grazie anche alle attività sui Poli decentrati di Carrù, Ceva e Dogliani: format vincenti che hanno permesso a tantissimi bambini e ragazzi di praticare sport. Nel corso della serata verranno premiati i migliori atleti e coloro che maggiormente si sono distinti non solo dal punto di vista sportivo e non solo.

La cena è aperta a tutti: atleti, famigliari, amici e simpatizzanti ed ex atleti.

Sarà riservato in prezzo speciale per i bambini sotto i 10 anni e per i tesserati della categoria “esordienti” (15 euro). Per informazioni e prenotazioni: segreteria@atleticamondovi.net oppure Enrico Priale (339.78.39.622).