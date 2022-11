Sci alpino, Coppa del mondo: cancellato il parallelo di Lech/Zuers

La FIS (Federazione Internazionale dello Sci e dello Snowboard), dopo le verifiche del caso, ha deciso di cancellare il parallelo di Lech/Zuers previsto per il weekend del 12-13 novembre.

Le abbondanti nevicate dei giorni scorsi sono arrivate sfortunatamente troppo tardi, e le previsioni meteo non favorevoli per i prossimi giorni, hanno costretto alla scelta di annullare la gara.

Come già comunicato in precedenza, l’evento non sarà recuperato.

Lo scorso anno, nella stessa gara, Marta Bassino andò vicina al suo primo podio stagionale.