Volley maschile Serie C: il VBC Villanova/Mondovì si prepara ad affrontare il Chisola

Nella sesta giornata del Campionato di Serie C maschile impegno casalingo per il VBC Mondovì/Villanova allenato da Massimo Bovolo e Fabrizio Marchisio, che sabato alle 20.45 ospiterà al Pala Tomatis il Chisola.

I monregalesi, che arrivano dall’ importante successo per 3-2 ottenuto sul difficile campo del Racconigi, cercheranno di conquistare ulteriori 3 punti, che sarebbero davvero molto preziosi per la classifica.

“Quella con il Chisola è la classica partita dove abbiamo tutto da perdere – asserisce coach Massimo Bovolo – perché loro verranno a giocarsela serenamente e senza pressioni di sorta, cercando di farci lo sgambetto e conquistare punti pesantissimi per la loro classifica. Noi dovremo fare molta attenzione alla grinta ed alla voglia di fare bella figura dei torinesi, anche perché l’ attuale classifica dei nostri prossimi avversari non rispecchia assolutamente il loro effettivo valore. Noi dovremo essere bravi ad imporre il nostro ritmo sin dall’ avvio, forzando in tutti i fondamentali ed evitando di commettere errori gratuiti che complicherebbero solo l’ andamento del match.”