Volley femminile A1. Cuneo, coach Zanini dopo la vittoria di Bergamo: "Soddisfatti ma consapevoli dei miglioramenti che ancora servono"

Nel recupero della quarta giornata di campionato la Cuneo Granda S.Bernardo supera al tie-break il Volley Bergamo 1991 al termine di una partita di centoquarantatré minuti caratterizzata da tantissimi errori da entrambe le parti (20 battute sbagliate da Bergamo, 14 da Cuneo, 17 errori in attacco per Bergamo, 15 per Cuneo).

La Cuneo Granda S.Bernardo trova la forza di rialzarsi dopo un primo set perso in volata e passa a condurre 1-2, ma nel quarto set, nonostante un'ottima partenza, si arrende al Butigan show, che manda il match al tie-break, il secondo stagionale per le gatte dopo quello di Urbino. Nel quinto set le cuneesi trovano la zampata giusta con Magazza e Klein Lankhorst e colgono il primo successo in campionato.

In una serata difficile per Kuznetsova e Drews (quindici punti in due), capitan Signorile, premiata come MVP del match, sfrutta la buona vena di Cecconello e Hall al centro e ha in Szakmáry un punto di riferimento sicuro. Positivi gli innesti in corsa dalla panchina di Magazza e Diop, entrate con il piglio giusto.

La Cuneo Granda S.Bernardo tornerà in palestra nel pomeriggio di oggi, giovedì 10, per preparare la trasferta di Firenze di domenica 13 (ore 19:30, diretta Sky Sport Arena). Sono disponibili presso la sede di Cuneo Granda Volley in via Bassignano 14 a Cuneo e sulla piattaforma Liveticket i biglietti per le gare casalinghe con Macerata (mercoledì 16, ore 20:30) e Perugia (domenica 20, ore 17:00).

EMANUELE ZANINI, COACH CUNEO GRANDA S.BERNARDO «Una vittoria di carattere, di grande temperamento, tra tanti alti e bassi e mille difficoltà tecniche. Un successo che è un premio all'impegno e all'attenzione con cui le ragazze hanno lavorato in questo periodo. Torniamo da Bergamo soddisfatti, ma consapevoli che dobbiamo ancora fare tanti miglioramenti. In una partita così lunga avere la possibilità di poter utilizzare tutti gli effettivi è stato un grande aiuto. Adesso sarà importante recuperare in vista della partita di domenica a Firenze, dove speriamo di giocare con più continuità e con situazioni tecniche gestite meglio».