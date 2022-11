Ospedale di Saluzzo: non sarà una scatola vuota, dieci milioni di euro per potenziare reparti e centro dialisi

"Il modello di assistenza sanitaria – ha proseguito Icardi – si sta rapidamente evolvendo. L’esperienza del Covid ci ha insegnato che al centro del Sistema va messo il paziente, prima che l’ospedale. Nel nuovo modello, l’assistenza sanitaria viene erogata attraverso il circuito Territorio-Ospedale-Territorio, grazie al potenziamento della medicina di prossimità, che in questo caso farà capo a Saluzzo.

Per le prestazioni che non necessitano di struttura ospedaliera, i programmi di presa in carico delle patologie croniche, il servizio di emodialisi, gli esami e le visite ambulatoriali, le attività clinico assistenziali (medici di famiglia), i servizi amministrativi e ogni altra prestazione sanitaria territoriale, i saluzzesi dovranno poter continuare a rivolgersi al loro ospedale cittadino, mentre Savigliano fornirà loro tutti i servizi legati alle acuzie".

L’ospedale di Saluzzo non chiuderà, "non sarà una scatola vuota" ma "verrà riutilizzato appieno con un piano di potenziamento e riqualificazione già in cantiere".

Per quanto riguarda la Medicina al piano terra "Qui abbiamo investito un milione e 350 mila euro – ha spiegato Guerra - con un intervento radicale, dalla sostituzione dei pavimenti, al rifacimento dei bagni, dalla sostituzione di tutte le porte interne, al rifacimento degli impianti dei gas medicali e di chiamata infermieri, fino all’installazione dei televisori in tutte le camere. Adesso, entrambi i blocchi oggetto dei lavori dispongono di impianti di riscaldamento e raffrescamento gestibili anche da remoto, con soluzioni di illuminazione e impiantistica altamente tecnologiche".

Prossimo intervento nella manica A: nei reparti di Endoscopia e DaySurgery e sulla Medicina della manica B.

Gli interventi sull’ospedale proseguiranno con l’ampliamento, da 8 a 12 posti letto, del Centro Emodialisi e inoltre con la realizzazione di 8 posti di terapia intensiva, la realizzazione della Casa di Comunità, dell’Ospedale di Comunità e della Centrale operativa territoriale, con la conseguente ricollocazione di diversi reparti e la relativa ristrutturazione di tutti e tre i piani dell’Ospedale.

Il viaggio nei blocchi A, B e C, grazie ad un rendering che ha condotto all’interno della struttura in divenire e nel reparto e ambienti rinnovati con la guida dell'ingegner Claudio Riberi.

Il sindaco Calderoni ha posto l’accento sull’importanza dei due progetti per il bacino di utenza del Saluzzese: l'ospedale del Quadrante Nord Ovest che consente un risparmio di 15 minuti di percorrenza, senza entrare nel concentrico cittadino e parallelamente l'intervento sull’ospedale civile, al servizio di un territorio con numeri alti di popolazione anziana e una rete di trasporti sottodimensionata. "Un investimento per la Sanità del futuro e per qualità di vita".

Numerosi i grazie ai tanti donatori, ai sindaci dell’ambito sanitario saluzzese presenti in sala e non solo, a enti ed associazioni per la consistente raccolta fondi a favore del potenziamento del Centro Dialisi dell’ospedale saluzzese. Campagna di "contribuzione dal basso" citata come esempio a livello nazionale, lanciata dall’amministrazione comunale dopo lo studio di fattibilità dell’ASL Cn1, per aumentare da 8 a 12 i posti letto dell'Emodialisi nell’ex palazzina Einaudi ed evitare gravose trasferte ai pazienti.

Ha messo in rete 23 Comuni, 3 Unioni montane e realtà associative del territorio co capofila Officina delle Idee, la Fondazione Cassa di risparmio di Saluzzo ( “la salute tra i primi obiettivi dell’Ente” parole del presidente Marco Piccat), la Croce Verde Saluzzo. Si sono raccolti circa 750 mila euro, senza contare i 300 mila euro della Regione. Un complessivo di 1.051.044 euro.

Il prossimo step del cantiere ospedale saranno gli 8 posti letto di Rianimazione finanziati (2 milioni 41 mila euro) dal Piano Arcuri. Il cantiere si aprirà nel giro di poche settimane, sei mesi di lavoro con termine previsto prima della prossima estate.

Poi toccherà agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza riguardanti: Casa di comunità (struttura in cui operano équipe multiprofessionale di medici di medicina generale, medici specialistici, infermieri di comunità, la cui fine lavori è scritta per agosto 2025), Ospedale di comunità (20 posti letto per ricoveri brevi, a bassa intensità, fine lavori agosto 2025) e Centrale operativa territoriale (strumento di coordinamento per la presa in carico del paziente, fine lavori novembre 2023). Un investimento complessivo di 4 milioni 118 mila euro.

Contestualmente, verranno programmati gli interventi di messa in sicurezza antisismica e di potenziamento dei posti letto del Centro dialisi nella Palazzina Einaudi (investimento stimato di 835 mila euro), oltre che, via via, di ricollocazione e ristrutturazione di diversi servizi e reparti, tra cui Fisioterapia, Medicina lungodegenza, Endoscopia, Day Surgery, Medicina (secondo e terzo piano), Odontoiatria e Laboratorio analisi, per un investimento programmato superiore a un milione e 700 mila euro.

"Il piano è stato studiato a fondo per trovare la miglior soluzione possibile" – ha concluso Giuseppe Guerra ringraziando, come gli altri, per la capacità di sinergia - per fare dell’ospedale di Saluzzo "una vera cittadella della Salute", con servizi, ora all’esterno, portati all’interno, anche per motivi di sostenibilità economica.

La finalità è la salute dei cittadini con la gestione di patologie croniche e di bisogni sanitari del territorio anche per far sì, "è l'incipit" che un ospedale per acuzie, come sarà il nuovo ospedale, funzioni al meglio.

Nella mattina anche i saluti del consigliere regionale Paolo Demarchi con la sottolineatura di quanto la Regione abbia al centro dell'attenzione la Sanità.

Tra i dati, i numeri del nuovo ospedale Saluzzo-Savigliano- Fossano: Pronto Soccorso DEA, 325 posti letto, 57 posti tecnici, 19 sale diagnostica, 8 sale operatorie, 2 sale emodinamica e cardiologia interventistica, 4 sale blocco parto, 34 ambulatori.

La struttura che sorgerà nell'area vicino allo stabilimento "Panna Elena" è dimensionata per: 17mila ricoveri ordinari, 170mila esami di diagnostica, 10mila interventi chirurgici, 1.200 parti, 160 mila visite all’anno.

VIRTUAL TOUR Reparto di Medicina ristrutturato: https://www.quinta-dimensione.com/clienti/ospedalesaluzzo/