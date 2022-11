Savigliano: il polo Agrifood analizza la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli

Mercoledì 30 novembre, nell’ambito del progetto FOODRIDE finanziato dal PSR Regione Piemonte Misura 16.1.1, è in programma un incontro dedicato alla trasformazione dei prodotti ortofrutticoli.



È un evento realizzato con l’obiettivo di accrescere le conoscenze relativamente alle produzioni di IV gamma e ai trasformati vegetali. L’incontro, che si svolgerà in presenza a Savigliano presso lo Spazio Oceano di Oasi Giovani (Corso Roma 111), è organizzato da MIAC Scpa- Polo AGRIFOOD in collaborazione con Ascom Savigliano, Oasi Giovani, Dipartimento DISAFA-UNITO e Durfo Academy.



Il living lab è rivolto a chi vuole approcciarsi al mondo della trasformazione dei prodotti ortofrutticoli ma anche ad aziende agricole e artigiane che operano già in questo settore.

Durante l’evento verranno analizzati diversi aspetti: dai processi di trasformazione, ai locali e alle attrezzature da scegliere per la realizzazione di un laboratorio e, per concludere, un approfondimento legato agli aspetti normativi e di conformità legale.



Maggiori informazioni sul sito del Polo AGRIFOOD e del progetto di FOODRIDE.



Iscrizioni entro lunedì 28 novembre inviando un’email a eventi@poloagrifood.it o cliccando QUESTO LINK.