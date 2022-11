A Brossasco si presenta il libro di Andrea Dematteis ‘Il Cavaliere di Hèdonville’

“Fu vera gloria? Ai posteri l’ardua sentenza”. Nell’ode ‘Il 5 maggio’, scritta nel 1821 in occasione della morte di Napoleone Bonaparte, Alessandro Manzoni si pone questa domanda e il Caffè Letterario di Bra risponde con il romanzo di Andrea Dematteis ‘Il Cavaliere di Hèdonville’ (Fusta editore).

“È la storia di Jacques Giacosa, il soldato e spia di Napoleone Bonaparte, ambientata in un’epoca esaltante, immune alle lancette del tempo. Un libro consigliato, anzi, consigliatissimo”, commenta la giornalista Silvia Gullino, che invita alla presentazione in programma venerdì 11 novembre, alle ore 21, presso la libreria Porta di Valle, a Brossasco.

Sarà presente l’autore, originario della Val Varaita con l’intervento di Doriano Mandrile per discutere e dispensare curiosità sul primo dei due volumi che rappresentano la saga del Cavaliere di Hèdonville.

Una biografia romanzata, quella del protagonista Jacques Giacosa, che ha inizio dopo il casuale ritrovamento nella casa di famiglia di Revello di undici lettere datate tra il 1803 e 1814 e da cui si scopre che l’autore del carteggio risulta essere un suo antenato di cui si era persa la memoria e che, nato a Savigliano, fu protagonista di una storia travagliata fino a diventare poi Ufficiale della Grande Armée dell’Impero Francese al servizio di Napoleone Bonaparte.

Undici lettere scritte nella suggestiva grafia dei tempi andati, tra macchie di inchiostro e aloni bruni lungo le piegature. Ritrovate sotto due secoli di polvere nel solaio di una vecchia casa.

Lettere scritte dal fronte di guerre terrificanti, che un ignoto antenato, Giacomo Giacosa (Jacques), inviò alla giovanissima moglie Catterina (Cati) e al figlio Giuseppe, nato dopo la sua partenza.

Jacques, che era piemontese, di Savigliano, fu arruolato da Napoleone nel 1803 e prese parte alle campagne decennali della Grande Armée, uno dei più poderosi eserciti della storia.

Fu dichiarato morto in battaglia, a Toulouse, nel 1814. Ma proprio lì sta il mistero: stralci di una corrispondenza tenuta dal figlio mezzo secolo più tardi riferirono un segreto oscuro, ignorato per decenni. Ne emerse un dubbio atroce sulla sorte del padre, tuttora aperto perché i documenti rinvenuti nel solaio non rivelano se si scoprì la verità: Jacques sopravvisse alla guerra? E perché non fece ritorno?

Emergono i contorni di una vicenda davvero eccezionale, ricca di suggestioni: l’amore romantico che lega Jacques e Cati si scontra inesorabilmente con i complotti e con la guerra, in un crescente intreccio tra la Francia attraversata dagli ideali della Rivoluzione e il vecchio Piemonte nostalgico dell’ancien règime. Una vicenda che coinvolge in prima persona i grandi del periodo - Napoleone, Maria Luisa d’Austria, lo scaltro Talleyrand, Wellington - in un appassionante susseguirsi di intrighi e colpi di scena, che assume i contorni di un’incalzante spy story e tiene il lettore sul filo della tensione.

E adesso qualche curiosità sull’autore. Andrea Dematteis è nato a Torino nel 1965. Ha cinque figli e vive con la moglie Enrica sulle Alpi piemontesi, in Valle Varaita. Laurea in Medicina Veterinaria e Dottorato di ricerca in indirizzo ecologico, al termine di un intenso decennio dedicato alla professione di campo, nel 2002 assume la direzione di un Centro Ricerche universitario sulla gestione ambientale, promuovendo progetti di sviluppo sostenibile, in Italia e all’Estero.