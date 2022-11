Al Santuario di Valmala iniziati i lavori per un parcheggio da 188 posti

Sono in corso i lavori del primo lotto della riqualificazione delle aree pubbliche e a parcheggio adiacenti al santuario della Madonna della Misericordia di Valmala. L’intervento concerne 72 dei totali 188 posti auto previsti, di cui 4 per autobus, ed è stato affidato alla ditta La Passatore Costruzioni srl di Cuneo, risultata unica offerente con un ribasso pari a 4,20% sull’importo a base di gara pari a 200.000 euro.



“Si tratta di lavori fondamentali – dice il sindaco Marco Gallo – per la zona del santuario di Valmala, che ogni anno riceve non meno di venticinquemila turisti e pellegrini senza disporre de infrastrutture adeguate”. “Ad opera conclusa – dice il prosindaco Andrea Picco – avremo finalmente una sistemazione dell’area più importante nel nostro municipio all’altezza delle capacità ricettive che stiamo andando via via incrementando, grazie alle risorse economiche e alle conoscenze tecniche conseguenti alla fusione fra Busca e Valmala”.



L’intero progetto prevede anche nuove sistemazioni a verde, nuovi percorsi pedonali per dare continuità e sicurezza verso Pian Pietro e verso borgata Arvatti, e altri parcheggi localizzati in diverse zone dell’area.



I terreni interessati sono in gran parte di proprietà del Comune di Busca e in parte minore appartengono al Santuario Madonna della Misericordia, perciò si è reso necessario un protocollo d’intesa fra i due enti per precedere al progetto.